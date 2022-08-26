普京下令徵兵：軍員將超200萬

俄羅斯/徵兵

俄羅斯總統普京簽署徵兵法令，旨在於2023年1月1日前將俄羅斯軍隊的士兵人數增加10%，兵員超過兩百萬。這一決定是在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭正酣時作出的，然而最近幾周，烏克蘭的前線戰況幾乎沒有變化。

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本台報道，根據這項由政府公布並於明年1月1日生效的徵兵法令，俄羅斯軍隊將計有200萬成員，包括115萬士兵，而2017年時為190萬，包括100萬多一點的戰鬥士兵。在不計算文職人員的情況下，這意味着俄羅斯軍隊要增加13.7萬名士兵，或超過目前戰鬥力的十分之一。目前還不知道有多少兵員將被再分配到烏克蘭前線中，也不知道普京是否是用呼籲徵兵來加強他的軍隊。

據《國家防禦雜誌》的編輯傑羅姆-佩里斯特朗迪將軍指出，“自2月24日以來，參與侵略烏克蘭的俄羅斯部隊遭受了極其嚴重的損失，莫斯科卻很難招募到新的士兵，普京也意識到，他還沒有進入與北約直接對抗，但間接對抗，俄羅斯軍隊在烏克蘭這個戰場上作戰，不一定足以確保俄羅斯的安全。”

法令中沒有解釋徵兵的原因。六個月來，俄羅斯在烏克蘭的戰爭攻勢在人力和物力方面都付出了很大的代價。在侵略行動開始時未能拿下基輔後，莫斯科的部隊現在正集中軍力在烏克蘭東部和南部，那裡的戰線在最近幾周內沒有什麼變化。

據熱羅姆-佩里斯特朗迪將軍認為，"此次增兵只計畫從2023年1月1日開始，這也意味着普京認為他需做長期準備，表明烏克蘭戰爭不會很快結束，他需要額外的兵源來進行一場可能持續到2023年甚至以後的戰爭。今天宣布的這個決定令人擔憂，因為它反映了這種軍事化趨勢，反映了普京政權的這種急於戰勝的做法。"

克里姆林宮迄今還沒有進行戰爭總動員，這是許多俄羅斯人所擔心的措施。俄羅斯軍隊徵兵也是在莫斯科和西方國家之間的關係正在經歷冷戰結束以來前所未有的危機之時做出的。