澤連斯基指控烏克蘭驚險逃脫一場核災難

烏克蘭/紮波羅熱核電站

烏克蘭總統說，當歐洲最大的核電站紮波羅熱的電力中斷數小時時，世界險些逃脫了輻射災難，他敦促國際機構更快地採取行動，迫使俄羅斯軍隊撤離該地點。歐洲最大核電站烏克蘭紮波羅熱核電站昨天因火陷入停電。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭總統澤連斯基說，紮波羅熱核電站停電，烏克蘭驚險逃脫一場核災難。據澤連斯基表示，俄羅斯周四的炮擊在附近的一個燃煤發電站的灰坑中引發了火災，該發電站將紮波羅熱核電廠與電網斷開連接。

但一位俄羅斯官員說，烏克蘭才是罪魁禍首。

據澤連斯基說，備用柴油發電機確保了對工廠冷卻和安全系統至關重要的電力供應，澤連斯基並讚揚了在俄羅斯軍方的注視下操作的紮波羅熱工廠的烏克蘭技術人員。據澤連斯基說，“如果我們的核電站工作人員在停電後沒有做出反應，那麼我們就已經被迫面對出現輻射事故的後果。”

澤連斯基是在星期四夜晚的視頻講話中作出如上講話。澤連斯基譴責說，“俄羅斯讓烏克蘭和所有歐洲人陷入距離輻射災難一步之遙的境地……俄羅斯軍隊停留在核電站的每一分鐘都有全球輻射災難的風險。”

位於紮波羅熱核工廠西北約 556 公里（345 英里）的首都基輔的居民對這種情況表示震驚。一位烏克蘭居民說，“當然，每個人都害怕，整個世界都害怕。我真的希望局勢再次變得和平......我還希望解決電力短缺並讓更多設施投入使用。”

據烏克蘭能源部門表示，紮波羅熱核工廠自身需求的電力現在通過烏克蘭電力系統的電力線提供，並且正在努力恢復與該工廠兩個正常運行的反應堆的電網連接。

據路透社說，弗拉基米爾·羅戈夫（Vladimir Rogov）是工廠附近被佔領城鎮埃內爾霍達爾（Enerhodar）的一名俄羅斯任命官員，他將事件歸咎於烏克蘭武裝部隊，稱他們在工廠附近的森林中引發了火災。他說當地城鎮已經停電幾個小時。羅戈夫在電報群Telegram 上寫道：“這是由於澤連斯基的士兵的挑釁導致紮波羅熱核電站的電力線斷開造成的。”他稱， “斷線本身是由電源線上的火災和短路觸發的。”

烏克蘭Energoatom 表示，這是該核電站工首次完全斷電。

俄羅斯於 2 月入侵烏克蘭，並於 3 月佔領了該核電站並自此控制了該核電站，但烏克蘭技術人員仍在操作該工廠。俄羅斯和烏克蘭互相指責炮擊該地點，加劇了對核災難的擔憂。

聯合國正在尋求進入該工廠，並呼籲將該地區非軍事化。國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西周四表示，國際原子能機構（IAEA）官員“非常非常接近”能夠訪問紮波羅熱。

據核專家已警告該工廠的乏核燃料池或其反應堆存在損壞風險。冷卻水池所需的電力中斷可能會導致災難性的熔毀。