被問及“馬克龍是友還是敵” 特拉斯：若成為首相將聽其言而觀其行

英國/法國/歐洲

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）8月25日晚在參加競選活動時拒絕就法國總統馬克龍“是朋友，還是敵人”的提問給予正面答覆。這名被認為極有可能成為英國保守黨新任黨魁即下任首相的候選人說：“如果我成為首相，我將根據行動而不是語言來判斷他（馬克龍）。”

廣告 繼續瀏覽後續

特拉斯當晚與她的競選對手前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）參加了在英格蘭東部城市諾里奇舉行的保守黨競選活動。當被問及英國最近鄰國法國的領導人馬克龍是“朋友，還是敵人”時，特拉斯回答說：“沒有定論”（The jury is out，陪審團不在）。

特拉斯補充說：“如果我成為首相，我將根據行動而不是語言來判斷他（馬克龍）。”自英國脫歐以來，英國和法國之間的關係受到影響，雙方在捕魚和應對非法移民等問題上發生爭執。當被問及同樣的問題時，特拉斯的對手蘇納克則立即回答說，馬克龍是一個“朋友”。

蘇納克此前曾表示，如果他成為新任首相，希望重啟英國與歐洲的關係。馬克龍與即將離任的英國現任首相約翰遜的關係一直很艱難，而特拉斯因計畫修改英國脫歐協議中與北愛爾蘭貿易有關的部分而在歐盟各國首都受到抨擊。

值得一提的是，特拉斯在當晚的活動中還表示，如若蘇納克成為首相將不如約翰遜，而蘇納克則表示與其讓約翰遜繼續擔任首相，他更願意看到特拉斯入主唐寧街10號。

9月5日英國保守黨公布黨員投票結果時，人們普遍預計特拉斯將成為新的保守黨領袖。蘇納克在周四最新表示，如果他被擊敗，他將不會離開英國政壇，同時堅稱“一切仍有待爭取”。