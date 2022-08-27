俄羅斯前總統說：烏克蘭即使放棄北約夢 俄羅斯也不會停戰

烏克蘭

俄羅斯總統普京的一位高級盟友，現任俄羅斯安全委員會副主席的前總統梅德韋傑夫表示，即使烏克蘭正式放棄加入北約的願望，俄羅斯也不會停止在烏克蘭的軍事行動。

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據路透社報道，俄羅斯總統普京的盟友星期五警告，即使烏克蘭正式放棄加入北約的願望，俄羅斯也不會停止在烏克蘭的軍事行動。

現任俄羅斯安全委員會副主席的前總統梅德韋傑夫在接受法國電視採訪時也表示，俄羅斯準備在一定條件下與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。

甚至在二月入侵之前，莫斯科就明確表示，烏克蘭加入北約是不可接受的。

俄羅斯新聞機構引述梅德韋傑夫在對法國 LCI 電視台採訪中說：“烏克蘭現在放棄參與北大西洋聯盟至關重要，但它已經不足以建立和平。”梅德韋傑夫說，俄羅斯將繼續這項軍事運動，直到實現其目標。普京說他想對烏克蘭“去納粹化”。

烏克蘭和西方譴責說這是普京發動侵略與征服戰爭的毫無根據的借口。

據該報道，梅德韋傑夫還表示，美國已經向烏克蘭提供的武器，比如 HIMARS 多管火箭發射器，尚未對俄羅斯構成實質性威脅。但他說，如果美國支援的武器可以擊中更遠距離的目標，這種情況可能會改變。梅德韋傑夫說，“這意味着當這種導彈飛行70公里時，這是一回事。但是當它是 300-400 公里時，那就是另一個，現在這將直接對俄羅斯聯邦領土構成威脅。”