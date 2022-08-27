方濟各今天拔擢的20位樞機紅衣大主教都是誰？

梵蒂岡/紅衣主教

教皇弗朗西斯應於本周六在梵蒂岡聖彼得大教堂主持一個儀式，任命20名新紅衣主教進入樞機主教。其中16位年齡在80歲以下的人將成為有權利投票選舉教皇的紅衣大主教。他們中有法國馬賽的大主教，但也有幾位亞洲人。

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據本台在梵蒂岡的記者埃里克-塞南克報道稱，在新的紅衣主教中，馬賽大主教讓-馬克-阿維林（Jean-Marc Aveline）代表了教皇弗朗西斯所珍視的對地中海的開放立場，他成為2015年以來教皇設立的主教機構第一位法國紅衣主教。

方濟各選擇了非傳統代表，如年輕的意大利傳教士喬治-馬倫戈（Giorgio Marengo），他是蒙古烏蘭巴托的教區長，才48歲，成為最年輕的紅衣主教。方濟各顯示着眼於亞洲的教會發展，任命六位亞洲紅衣主教，如新加坡大主教吳成才和印度海德哈巴德教區負責人安東尼-普拉主教，他將成為第一位接受紅衣主教比列塔的達利特人。

非洲也沒有被遺忘，尼日利亞的埃庫洛比亞主教彼得-奧帕萊克（Peter Okpaleke）和加納的瓦主教理查德-庫亞-巴沃布爾（Richard Kuuia Baawobr）。巴西也沒有被遺忘，那裡有兩位新的紅衣主教加入了教廷最高級別的紅衣團，他們是馬瑙斯和巴西利亞的大主教。

新紅衣主教中只有三位來自羅馬教廷內。這次任命是阿根廷教皇任期內的第八次提升任命，任命顯示了歐洲在新任命樞機主教團中地位下降。所有新升任的紅衣主教將於8月29日星期一和30日星期二與教皇會面，討論6月生效的羅馬教廷的新使徒憲法。

方濟各目前擁有132名樞機主教，其中教皇可選出83名有權投票選教皇的紅衣大主教。總體上歐洲樞機主教佔總數40%，仍然是代表性最強的大洲，領先於南美洲和亞洲（各16%）、非洲（13%）和北美洲（12%）。

今天升任樞機主教值得注意的人物包括美國人羅伯特-麥克羅伊，他是加利福尼亞州聖地亞哥的主教，他對同性戀天主教徒的立場被認為是進步的。

東帝汶大主教維爾吉利奧-多爾莫-達席爾瓦（Virgilio Do Carmo Da Silva）今天也升任樞機主教。

據法新社說，按照慣例，所有新任樞機主教，都將跪在教皇面前，接受紅色biretta（方帽）和紅衣主教的戒指。

法國內政部長傑拉爾德-達爾馬寧（Gérald Darmanin）將代表法國出席該儀式，隨後將對梵蒂岡進行傳統的禮節性訪問。新任樞機主教還要與梵蒂岡廣場上聚集的教徒會面接受恭賀。