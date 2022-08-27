紮波羅熱核電廠遭炮擊 俄軍加強攻擊烏東部分地區

紮波羅熱核電廠遭炮擊

俄羅斯控制的紮波羅熱核電廠周邊又遭炮擊，俄國與烏克蘭再度互相指控對方發動攻擊；英國國防部指出，俄軍可能在過去5天加強對烏克蘭頓巴斯地區頓涅茨克市周邊城鎮的攻擊。據英國《每日電訊報》報道：俄羅斯特種部隊對被佔領的紮波羅熱核電站的員工施以酷刑，迫使他們不要告訴聯合國監察員該核電站存在何種危險。

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莫斯科控制的紮波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊遭到炮擊，令國際社會深感關切，憂心在此區域交戰恐引發災難，莫斯科與基輔當局27日再度互相指控對方發動攻擊。

歐洲最大的紮波羅熱核電廠3月初落入俄國的掌控，但仍由烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的烏國技術人員操作。近幾周以來，俄烏互相指控對方在核電廠附近發動炮擊，25日附近一座燃煤發電廠的灰坑起火，導致核電廠與電網斷聯。

俄國國防部27日指控烏克蘭軍方，在過去24小時內對核電廠建物發動3次炮擊。烏克蘭國家核電公司則表示，是俄方對核電廠發動炮擊。

英國國防部27日指出，俄羅斯軍隊可能在過去5天加強對烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）頓涅茨克市（Donetsk）周邊城鎮的攻擊，此舉恐旨在吸引烏克蘭軍隊並挫敗他們的反攻。

英國國防部在推特（Twitter）發布的每日情報公告中表示，俄軍佔領的頓涅茨克市北方城鎮希維爾斯克（Siversk）和巴赫姆特（Bakhmut）附近爆發激烈戰鬥。

公告還寫道：“各界臆測烏克蘭正計畫進行重大反攻之際，俄國在頓巴斯地區加強攻勢，以試圖吸引或對付更多的烏克蘭部隊，這具有現實的可能性。”