紮波羅熱核電站重新接電 澤連斯基警告核威脅依然存在

烏克蘭/俄羅斯/紮波羅熱核電站

烏克蘭國家核電公司 Energoatom 周五晚間表示，該工廠的兩個正常運行的反應堆都已重新連接到電網，並在周四完全斷開後再次供電。烏克蘭當局周四宣布，由於俄羅斯士兵對電力線的破壞，該工廠是歐洲最大的、擁有六個各1000兆瓦的反應堆的工廠，已經與國家電網 "完全斷開"。烏克蘭總統警告說，核電站恢復供電後危險依然存在。

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據法新社報道稱，烏克蘭總統澤連斯基敦促國際原子能機構（IAEA）儘快向紮波羅熱核電站派遣一個代表團，該核電站在前一天被指責為俄羅斯人的全面停電後，於周五重新連接到電網。澤連斯基在他的每日視頻信息中說："我想強調的是，情況仍然非常危險。"

紮波羅熱核電站自3月初被俄羅斯軍隊佔領以來，核電站安全問題一直是國際社會關注的問題。最近幾周，緊張局勢加劇，莫斯科和基輔互相指責對方對紮波羅熱核電站所在地發動軍事打擊，烏克蘭軍方指責俄羅斯軍隊將大炮布置在紮波羅熱核電站旁陣地上。

聯合國呼籲在該工廠周圍設立非軍事區，以確保其安全，並派出一個國際視察團。

烏克蘭能源部長顧問Lana Zerkal表示，國際原子能署專家預計下個星期會抵達紮波羅熱，她並指責俄羅斯人 "人為地製造障礙"，而莫斯科方面對此予以否認。

據國際原子能機構總幹事格羅西周四說："我們不能再失去任何時間，"他指出存在着非常真實的核災難風險。

據路透社今天報道稱，烏克蘭總統周五表示，紮波羅熱核電站的情況仍然“非常危險”，此前該核電站的六個反應堆中的兩個在炮擊導致歐洲最大的核電站遭停電。這也是該核電站歷史上第一次因戰火停電。

在紮波羅熱核電站的兩個正常運行的反應堆都已重新連接到電網，並在周四完全斷開後再次供電後，烏克蘭總統澤連斯基警告，“情況仍然非常危險。”澤連斯基說：“紮波羅熱斷電事件任何重演，核電站與電網的任何斷開，以及俄羅斯可能引發的反應堆斷電的任何行動，都將再次使核電站陷入災難。”

衛星圖像顯示紮波羅熱核電站附近發生火災，但路透社說無法證實起火原因。