英國有人發起“罷付”運動

英國/能源價格/罷付

英國的能源價格繼續上漲。從10月起，普通家庭每年將支付超過4000歐元，比上次4月修訂的上限價格居然又增加了80%。8月26日晚上，建議罷付賬單的 "不付錢 "運動的支持者，在英國能源監管機構總部外舉行示威。

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英國發起"不付錢 "運動挑戰能源價格。據本台在倫敦的記者Emeline Vin報道稱，名叫，烏娜的示威者，是兩個孩子的單身母親，也是全職僱員。烏娜是在倫敦舉行的反對能源價格上漲遊行的抗議者之一。她計畫撤銷銀行從她賬號里轉賬取錢授權，並希望說服其他人效仿。

據她說，“我們必須鬥爭，反正我不付錢。我眼前已經全力付賬我現在每月支付80英鎊，再漲80%，那麼我每月至少還要再付140英鎊! ”

另一位示威者表示不滿。隨着付款增長，在不到一年半的時間裡，賬單將翻兩倍。這是詹姆斯第一次示威。他和他的80多歲的父母一起來示威。

詹姆斯說，“我對這個冬天非常擔心。我們現在不用暖氣，因為現在是夏天，但賬單已經非常高了，每月要170英鎊。即使不插用電，我們每天也得付費19美分。數百萬人將付不起錢。

示威組織者之一的布索拉對只有約100人到場抗議感到有些失望。但他對政府和監管機構更為生氣。布索拉說，”這很令人討厭! 你怎麼能決定人們不應該有熱飯吃，冬天家裡沒暖氣，沒電燈？這是貧窮，漲價必須被取消。但如果我們有足夠多的人，我們可以改變局面。“

據該報道，已經有十萬人承諾在10月1日就停止支付他們的賬單。