德國取暖能源危機重 重啟煤炭發電卻並不容易

德國/煤炭發電

俄羅斯天然氣危機迫使德國政府在入冬前選擇增加煤炭的使用。但是，各種障礙阻礙了發電站重新開機。德國政府極盡所能方便煤炭發電廠儘快開工。然而，增加煤炭的使用是對德國政黨聯盟綠色戰略的否定，該聯盟包括掌握經濟事務的綠黨。2021年，煤炭在德國電力生產中的比例為27.4%，因近年來一直在穩步下降。德國總理朔爾茨說，他不會放棄在2030年前放棄這種污染性能源的目標，而且排除了 "化石燃料的復興"。

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儘管德國的燃煤發電站說將重新開放，多時來，在漢堡北部城市外圍的莫爾堡工廠的混凝土立方體頂部的雄偉煙囪卻一直沒有冒出煙來。 這座火力發電廠是德國最現代化的發電廠之一，在2021年夏天被提前退役關閉，這距離它投入使用只有六年時間。關閉這家工廠，德國付出能源結構中煤炭的巨額的公共補貼。

德國政府決定，面對今冬重大能源危機的風險，重新啟動一些發電站，以彌補俄羅斯天然氣供應的急劇下降壓力，所有的目光都轉向了莫爾堡的發電渦輪機。但是，電廠瑞典所有者Vattenfall公司很快就打消了德國人的希望："無法想象該工廠會重新開放。"據 Vattenfall公司的發言人Gudrun Bode說：不可能重新啟動這樣的工廠，因為經過一年的閑置，發電設備已經生銹了。

社會民主黨人總理奧拉夫-朔爾茨（Olaf Scholz）的聯盟已經授權27座燃煤電站在有限的時間內恢復生產，直到2024年3月。自今年6月底宣布這些可能的重啟以來，只有一家工廠以全容量重新開放：8月初，漢諾威（北部）附近的Mehrum工廠開工，容量僅為690兆瓦時。

煤炭發電部門與整個德國工業一樣，殘酷地缺乏人力。在莫爾堡，"大多數離開該電廠的人都在其他地方找到了工作，或者都已經退休了"。

據德國能源集團RWE向法新社證實，"對人力的需求代表着數百個工作崗位，"能源集團RWE說正準備重新開放三個各300兆瓦時的區塊。

7月初，距離柏林150公里的Jänschwalde電站（東部）說，它正在尋求招聘100名員工。

還有一些工廠已經被部分拆除了。莫爾堡的情況就是如此，它已經啟動轉化為氫氣部門的程序，這是德國未來能源的一個優先選項。在該廠渦輪機大廳，數以千計的小零件都被存放在箱子里。轉子，即使渦輪機轉動的部分，也被包裝在鋁盒中，準備被運走。即使是變壓器，是工廠前面的一個大長方形建築，由它將電力送入電網，也缺少很多的部件。

媒碳發電，但煤炭的供應也同樣棘手。德國河流的低水位受到嚴重乾旱的影響，嚴重阻礙了貨物運輸，特別是原材料的河運運輸。公路和鐵路運輸網絡據稱已經超負荷運轉。

因此，Uniper公司位於該國西部的Heyden 4號燃煤發電站將於周一重新啟動，但因缺煤不能滿負荷運轉。德國能源集團表示，該單位是政府批準的27個單位中最大的一個，"由於沒有足夠的能力通過鐵路將煤運到現場，電廠運作將受到限制。

能源供應商STEAG也正計畫將兩座工廠從退役狀態中喚醒，並將11月定為可能的重啟日期。但它警告說，"鑒於鐵路運輸的狀況"，很難遵守要求滿負荷運行30天的煤炭儲備的規定。

據法新社說，作為回應，德國政府剛剛通過了一項法令，讓運送煤炭的鐵路車隊優先於客運列車，這是一項史無前例的措施。

但火車旅行的乘客抱怨，該措施也讓德國曾經享譽準時的客運大亂，列車常常出現嚴重晚點。