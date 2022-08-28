教皇方濟各又談辭職事 並說“辭職的教皇都很謙虛”

梵蒂岡/方濟各

教皇方濟各周日今天稱讚歷史上為數不多的辭職的教皇的謙遜。方濟各經常表示，如果健康狀況不佳妨礙他領導天主教會，他可能會在未來下台。他說那將是自願辭職而不是終身執政。

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據路透社今天報道稱，羅馬天主教皇弗朗西斯今天在意大利中部訪問時說，辭職的教皇很謙虛。

弗朗西斯曾短暫訪問過的意大利中部城市拉奎拉 (L'Aquila) 是塞萊斯廷五世 (Celestine V) 的墓地，塞萊斯廷五世 (Celestine V) 在僅僅五個月後於 1294 年辭去教皇職務，回到隱士生活，確立了教皇特權。

教皇本篤十六世於 2013 年成為約 600 年來第一位自願辭職的教皇，他在卸任前四年訪問了拉奎拉。過去，弗朗西斯也曾稱讚本尼迪克特的勇氣。

當梵蒂岡在 6 月宣布弗朗西斯前往拉奎拉，為一年一度的“寬恕盛宴”揭幕時，引發了人們對一系列事件的猜測，包括周六新紅衣主教的入會和周一開始的梵蒂岡新主教會議，也包括可能預示着辭職公告。

該報道稱，然而，在上個月接受路透社採訪時，85 歲的弗朗西斯對這個想法一笑置之，稱“它從未進入我的腦海”，同時保留了他在遙遠的將來可能因健康原因下台的可能性。

在中央廣場為數千人舉行的彌撒中，弗朗西斯指出，在《神曲》中，但丁·阿利吉耶里譴責塞萊斯廷執行了中世紀詩人所謂的“大拒絕”。但在塞萊斯廷墓前默默祈禱的弗朗西斯說，通過放棄權力，塞萊斯廷卻展現了來自謙卑的力量。

據方濟各說，“在人眼中，謙卑的人被視為軟弱和失敗者，但實際上，他們才是真正的強者與贏家，因為他們是唯一完全相信主並知道他旨意的人。”

據路透社說，過去幾個月因膝關節疾病一直使用輪椅和拐杖的教皇方濟各，在彌撒的大部分時間裡都坐着，但用強有力的聲音朗讀他的講道，而且經常偏離經本。他告訴人群，從羅馬帶來他的直升機飛行員如何因為山區濃霧繞了一段時間才在霧中找到一個通途。他把這比作在一個人的生命中從上帝那裡得到一個機會。

儘管弗朗西斯已經消除了他計畫很快辭職的謠言，但這次訪問強調了天主教會需要規範下台教皇的地位。

路透社報道稱，拉奎拉在 2009 年遭受毀滅性地震襲擊，造成 309 人死亡、數千人受傷，並摧毀了許多建築物。在周日的訪問開始時，弗朗西斯戴着灰色的消防頭盔，來到正在重建的該城大教堂的廢墟周圍勘察。