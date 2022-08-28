普京下令為從烏克蘭抵達俄羅斯的人發放福利

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統弗拉基米爾·普京周六簽署一項法令，為離開烏克蘭領土來到俄羅斯的人提供經濟福利，包括養老金領取者、孕婦和殘疾人。

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據路透社今天報道，普京下令為從烏克蘭抵達俄羅斯的人支付福利金。該法令在俄羅斯政府門戶網站上發布，規定為自 2 月 18 日以來被迫離開烏克蘭領土的人每月支付 10,000 盧布（170 美元）的養老金。殘疾人在懷孕期間也將有資格獲得相同的月度，以支持婦女有權獲得福利。

據該法令稱，這筆款項將支付給烏克蘭公民以及自自封的頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的居民，這兩個在烏克蘭東部由俄羅斯支持的分離實體，莫斯科在 2 月承認其獨立，此舉被烏克蘭和西方譴責為非法。 .

2月18日，普京已經下令每名從頓涅茨克和盧甘斯克抵達俄羅斯的人都可獲得1萬盧布的報酬。

莫斯科一直在向烏克蘭人提供俄羅斯護照，烏克蘭和美國稱這是莫斯科非法吞併其佔領的領土的行為，他們認為這是俄羅斯帝國主義掠奪土地的一部分。但莫斯科表示，它正在進行“一項特殊的軍事行動”，以保護自己並保護說俄語的人受到烏克蘭當局的迫害。俄羅斯還稱要對烏克蘭進行非納粹化。

烏克蘭與歐美譴責俄羅斯的侵略行為。