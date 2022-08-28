碘防輻射外泄

烏克蘭核電廠周邊再遭炮擊 居民學用碘防輻射外泄

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Des boîtes de comprimés d'iode stable, distribuées dans une école proche de la centrale nucléaire de Fessenheim, le 12 juin 2018.
Des boîtes de comprimés d'iode stable, distribuées dans une école proche de la centrale nucléaire de Fessenheim, le 12 juin 2018. © Vincent Kessler, Reuters
作者： 法廣
6 分鐘

當地官員28日表示，俄羅斯27日夜裡從紮波羅熱核電廠朝河對岸的烏克蘭城鎮發射炮彈，令居民備感煎熬。與此同時，核電廠周邊傳出炮擊已加劇人們對於核災的恐懼。

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俄國國防部28日則宣稱，過去24小時，烏克蘭又對紮波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）發動更多炮擊。昨天俄烏才互控鎖定這座歐洲最大核電廠發動攻擊，讓各國嚴重關切。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示沒有核電廠遇襲的新消息。

紮波羅熱核電廠3月遭俄軍佔領，但仍由烏克蘭人員營運。核電廠位於俄烏戰爭的南方前線，已成為重要衝突熱點之一。

紮波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）今天在通訊軟件Telegram表示，俄軍擊中州內主要城市紮波羅熱的住宅大樓，以及更東方的城鎮奧列霍夫（Orikhiv）。紮波羅熱市距離核電廠約兩小時車程。

史塔魯克27日告訴烏克蘭電視台，正在教導居民使用碘，以防輻射外泄。

烏克蘭軍方在每日報告中通報，與核電廠隔着第聶伯河（Dnipro River）相望的區域又有9座城鎮傳出炮擊。俄羅斯新聞社（RIA）則引述俄國國防部報導，俄國空軍擊中區內一座修復直升機的馬達西奇公司（Motor Sich）工廠。路透社無法查證這些消息。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，烏軍分兩波攻擊發射9枚炮彈，落在核電廠範圍內。他透過聲明表示：“目前全職技術人員正在監控核電廠的技術條件，並確保電廠運作。核電廠所在區域的輻射狀況維持正常。”

聯合國與基輔政府都呼籲將軍事裝備和人員撤出核電廠，以確保它不會受到攻擊。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄軍已把核電廠變成軍事基地，使得整個歐陸面臨風險，且俄軍無權待在核電廠。他在推特（Twitter）寫道：“俄軍必須滾出這座核電廠。”

至於在烏克蘭的東部戰線，烏軍在每日報告中表示，烏克蘭軍隊阻止了俄軍挺進斯拉夫揚斯克鎮（Sloviansk）的最新嘗試。

烏軍還說，守軍挫敗俄國突破戰略城市巴赫姆特（Bakhmut）周邊、繼而擴大控制頓巴斯地區（Donbas）的企圖。根據當地首長，頓內茨克州（Donetsk）的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克市（Sloviansk）昨夜被俄軍炮擊，但無傷亡消息。

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