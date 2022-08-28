烏克蘭紮波羅熱核電站周圍又響炮火

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊佔領的烏克蘭紮波羅熱核電站周邊再響激烈炮火，加劇了各方對重大核災難的擔憂。目前俄羅斯與烏克蘭雙方一直指責對方。但俄羅斯軍隊則瞄準了歐洲最大的核電站紮波羅熱對岸的城鎮。儘管存在危險，聯合國核監督機構的官員仍在等待獲得許可，以便勘察位於戰爭南部前線的這座歐洲最大的核電站。

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據路透社今天報道說，烏克蘭紮波羅熱核電站周圍響起炮火。據烏克蘭紮波羅熱市長報告，俄羅斯軍隊的炮彈從紮波羅熱核工廠開火擊中了河對岸的城鎮。而紮波羅熱地區州長 Oleksandr Starukh 站在一所基本淪為瓦礫的學校的彈坑旁，告訴烏克蘭電視台，人們正在被告知如何在輻射泄漏的情況下使用碘。

他在紮波羅熱市發表講話，該市距離紮波羅熱核電站兩小時車程，該核電站位於第聶伯河上巨大的 Kakhovka 水庫沿線上。自 3 月初入侵烏克蘭後不久，俄羅斯軍隊就佔領了該核工廠，而烏克蘭工作人員繼續操作該核工廠。最近幾周，兩國因在工廠附近炮擊而相互指責。

據烏克蘭國家核公司 Energoatom 表示，俄羅斯軍隊在過去 24 小時內再次炮擊了該核電站綜合體的場地。目前烏克蘭官方正在確定損害情況。

莫斯科國防部周六卻指責烏克蘭軍隊在 24 小時內對核電站進行了 3 次炮擊。俄羅斯在一份聲明中說，烏克蘭方面發射了 17 枚炮彈，其中四枚擊中了一座儲存“168 個美國西屋核燃料組件”的建築物的屋頂。

俄羅斯官方說，有 10 枚炮彈在一個乏核燃料乾式儲存設施附近爆炸，另外 3 枚在一座容納新核燃料儲存的建築物附近爆炸。俄羅斯官方還說，工廠的輻射情況保持正常。

路透社稱無法核實任何一方的報道。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五表示，紮波羅熱的情況仍然“非常危險”，因為在炮擊導致核電站首次供電斷開連接後，其六個反應堆中的兩個重新連接到電網。

國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）周四表示，聯合國機構“非常非常接近”能夠派官員檢查該工廠。

烏克蘭Energoatom 周六的聲明說，在可能的訪問之前，該核電站的烏克蘭工作人員已經承受了“越來越大的壓力”，他們被要求“掩蓋關於俄羅斯軍隊佔領者犯下罪行並將核電站用作軍事基地的證詞”。

聯合國秘書長古特雷斯本月呼籲應該從該核電站撤出軍事裝備和人員，以確保紮波羅熱核電站不是攻擊目標。

尼科波爾市長葉夫圖申科在 Telegram 上說，在紮波羅熱工廠的對岸，尼科波爾鎮和馬哈內茨鎮在周六下午和晚上遭到炮彈襲擊。