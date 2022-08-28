烏戰：東部與南部兩軍戰況膠着

烏克蘭/俄羅斯

烏戰在東部與南部繼續演進。俄羅斯軍隊正試圖抵禦以赫爾松為中心的烏克蘭軍隊反攻，赫爾松是俄羅斯六個月前發動的入侵烏克蘭後被佔領的第一個中大城市。而烏克蘭的戰略重點是摧毀俄羅斯軍隊試圖堅守的四座橋樑，以保證軍需後勤供應第聶伯河南端的赫爾松。

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路透社今天援引俄羅斯任命的赫爾松地區負責人弗拉基米爾·列昂季耶夫（Vladimir Leontyev）告訴俄羅斯塔斯社（TASS）通訊社的消息，烏克蘭軍隊再次炮擊了跨越一座水電站大壩的卡霍夫斯基橋。

而烏克蘭南部司令部周日聲稱在該地區成功進行了炮擊和導彈襲擊，報告造成 35 名俄羅斯人死亡，並摧毀了 1 門榴彈炮、1 門自行火炮和 9 輛裝甲車輛和其他車輛。烏克蘭軍隊“還摧毀了兩個彈藥庫和一個野戰補給點。”

而在東部東巴斯前線，烏克蘭守軍說繼續挫敗了俄羅斯企圖突破戰略城市巴赫穆特以擴大對頓巴斯地區控制的企圖。

幾周前，俄羅斯軍隊在佔領了西維羅頓涅茨克和呂西昌斯克之後，將兵力集中在了巴赫穆特上。根據烏克蘭軍方的一份報告，該鎮在戰前曾是 80,000 人的家園，周六再次遭到炮擊，附近的索爾德達爾和紮伊采沃也遭到炮擊。

烏克蘭軍方說烏克蘭停止了在另外兩個主要城鎮斯洛維安斯克和克拉馬托爾斯克附近的進攻。烏克蘭軍方還表示，儘管敵人的炮火和空襲，烏克蘭在煤炭生產城鎮 Avdiivka 的部隊仍設法擊退了俄羅斯的進攻。

俄羅斯國防部在每日簡報中表示，俄羅斯軍隊已經摧毀了烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的一個大型彈藥庫，其中包含美國製造的 HIMARS 火箭系統和 M777 榴彈炮的炮彈。俄羅斯軍方表示，俄羅斯空軍在頓涅茨克地區擊落了一架米格-29飛機，並摧毀了頓涅茨克、尼古拉耶夫和赫爾松地區的六個導彈和火炮武器庫。

路透社說無法核實烏俄雙方的戰況報告。