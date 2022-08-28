英財長：中等收入英國人 繳能源賬單需幫助

拒繳能源賬單

英國人除了須應對創紀錄的通貨膨脹，還得在冬季來臨前面對一漲昂貴的能源發票。

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《每日電訊報》8月28日報道，英國財長紮哈維說：“對於那些年收入4萬5000英鎊的英國人如高級教師或護士來說，不斷上漲的能源成本將使他們的生活陷入困境。”

紮哈維說，英國政府正在考慮“所有選項”，為民眾提供給更多援助。

5月26日，英國政府出台總值150億英鎊的一攬子計畫，以幫助民眾應付飆升的能源價格與生活成本，其中包括自10月起，向英國所有家庭提供400英鎊的能源費減免，此前這一減免額度設定為200英鎊。

英國首相約翰遜即將於9月6日離任，在經濟前景嚴峻、通脹高企的背景下，兩名首相候選人外交部長特拉斯和前財長蘇納克都面臨重振英國經濟發展的壓力。

英國的天然氣價格比過去10年的平均水平高出10倍，導致數百萬家庭必須在暖氣和食物之間做出抉擇。

8月26日，近百名英國民眾聚集在英國能源監管機構（Ofgem）外抗議能源價格節節攀升，呼籲英國家庭拒絕支付能源賬單。

同日，Ofgem宣布，從10月1日起將年度能源價格上限提高到3549英鎊，遠高於目前的1971英鎊。分析師預計，能源價格上限將在2023年進一步增加，上漲到5800英鎊。

英國電力公司EDF的高級主管科馬雷說：“到了明年1月，超過一半的英國家庭可能會因能源匱乏陷入困境。”

彭博社報道稱，為了解決能源危機，專家紛紛提出各種可能的解決方案，如凍結能源、國有化能源供應商、促烏克蘭與俄羅斯達成和平協議、為能源供應商提供稅收優惠等。