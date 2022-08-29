俄羅斯又將一名烏克蘭人列為暗殺民族主義者女兒的嫌疑人 情報專家質疑烏克蘭人在莫斯科有暗殺的機會與可能

俄羅斯/烏克蘭/杜金娜遭汽車炸彈暗殺案

俄羅斯聯邦安全局周一指控另一名烏克蘭人是暗殺俄羅斯著名極端民族主義者杜金的女兒達里亞·杜金娜的成員。此前，俄羅斯已經指控一烏克蘭人涉嫌暗殺杜金娜。烏克蘭官方否認涉案暗殺。就俄羅斯上周末發生汽車炸彈攻擊，造成杜金女兒杜金娜喪生，法國情報專家指出，儘管烏克蘭或有能力策畫這類攻擊，但是可能性不高。烏克蘭官方否認說，烏克蘭沒什麼人認識知道杜金娜是誰，烏克蘭暗殺杜金娜毫無意義。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道，俄羅斯將第二名烏克蘭嫌疑人列為殺害民族主義者女兒的嫌疑人。杜金娜和她的父親杜金 （Alexander Dugin）一樣是俄羅斯所謂的在烏克蘭的“特別軍事行動”的聲援支持者，她於 8 月 20 日在莫斯科郊外的一次汽車爆炸中喪生，俄羅斯總統普京稱指控此案是“卑鄙、殘忍的罪行” 。”

在這名 29 歲的女子被謀殺兩天後，俄羅斯主要的國內情報機構 FSB 表示已經破了此案，指控一名烏克蘭女子，據稱該女子跟蹤了杜金娜數周，在她的住宅區租了一套公寓，施行了汽車炸彈暗殺襲擊，案發後逃離俄羅斯前往愛沙尼亞。俄羅斯指控說這一切都得到了烏克蘭的支持。

烏克蘭稱俄羅斯正在對其發動帝國式的侵略戰爭，但否認參與了杜金娜的謀殺案。

周一，俄羅斯聯邦安全局表示，它已經確定了烏克蘭“破壞和恐怖組織”的另一名成員，指控稱該組織策畫並實施了這次暗殺。

俄羅斯聯邦安全局在一份聲明中說，新的嫌疑人是一名出生於 1978 年的男子，他幫助在莫斯科的一個租來的車庫中組裝汽車炸彈，並把炸彈安裝在杜金娜的汽車上。俄羅斯聯邦安全局稱，這名男子在襲擊發生前一天通過愛沙尼亞離開了俄羅斯。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫承諾對那些對杜金娜之死負有責任的人“毫不留情”。

路透社說，上周在莫斯科舉行的追悼會上，亞歷山大·杜金錶示，他的女兒已經在戰鬥前線獻身，他還呼籲俄羅斯以杜金娜的名義要獲得在烏克蘭戰爭的“勝利”。

針對烏克蘭有沒有能力在俄羅斯搞暗殺？法新社引述專家認為：可能性存在但機會不高。

據法新社說，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指稱，這起謀殺是奉派跟蹤、幹掉達利亞的一名烏克蘭婦女所為，做案後逃到愛沙尼亞。相關說法遭到烏克蘭駁斥。

不願具名的烏克蘭情報機構高階官員告訴法新社：「我們能夠把400公克三硝基甲苯（TNT）炸藥弄進俄羅斯？理論上，可以。我們能夠安置炸彈嗎？可以。」這名情報消息人士說：「但是重要問題是，這樣做有什麼好處？烏克蘭沒有什麼人真的認識杜金。誰會跟他女兒有過節？謀殺她毫無道理。」

自從俄羅斯2014年兼並克里米亞半島（Crimean）以來，烏克蘭實際上就一直對俄羅斯進行秘密戰爭，也建立間諜網絡為未來緊張情勢作準備。

法國國際情報專家阿爾波（Gerald Arboit）指出：「我認為自從3月以來就有烏克蘭後勤和作戰網絡在俄羅斯活動…已經有烏克蘭人進入邊界另一邊。」不過他說：「進行這種型態攻擊你得偵察、跟蹤她，然後召集一個團隊去執行，你需要兩到3個人在汽車安裝炸雷，只有一個人不可能辦得到這些事。」

他沒有排除烏克蘭參與的可能性，有可能跟俄羅斯國內反對團體一起進行，尤其是在烏克蘭的網絡近幾年遭到俄羅斯聯邦安全局瓦解後。但烏克蘭與俄羅斯兩國打了6個月仗，這時要將烏克蘭情報人員弄進俄羅斯，更需要躲避推測處在高度警戒狀態的俄羅斯情報機構。紐約智庫蘇凡中心（Soufan Center）研究主任克拉克（Colin Clarke）表示：「烏克蘭機構要滲透到莫斯科對達利亞進行暗殺，那是難以置信地困難。」