對俄羅斯經濟制裁究竟有效無？

俄羅斯/烏克蘭/歐美製裁

歐洲對俄羅斯的制裁本應摧毀俄羅斯經濟，從而迅速耗盡俄羅斯續打侵略烏克蘭戰爭的資金。可是就目前而言，制裁效果尚未顯現，而且俄羅斯貨幣、物價和利率在出現短期危機後，現在或多或少得到了控制。而發布制裁的歐洲，現在卻正處於能源危機之中，有專家質疑說，這是一個多麼鮮明的對比啊。

廣告 繼續瀏覽後續

相對於歐洲各國對即將到來的冬天的寒冷壓力，據本台報道，俄羅斯這個石油大國並不懼怕冬天：3月至7月期間，俄羅斯碳氫化合物的能源出口收入翻了一番，儘管俄羅斯能源出口量卻在下降。而俄羅斯公司的利潤在第二季度相當好：+44%。宣布的俄羅斯經濟衰退將比預期的少得多。根據俄羅斯中央銀行和國際貨幣基金組織預測，今年更像是只有6%的下降。在春季，該基金組織曾預測俄羅斯經濟活動將下降約10%，最悲觀的人則預測押注說，俄羅斯國內生產總值的將減少15%。

是不是制裁無效？俄羅斯以外的專家正在討論這個問題，但很難給出一個明確的答案，部分原因是俄羅斯已經停止公布一定數量的關鍵經濟數據，但也因為現有的信息是混合的。至於俄羅斯用電量：它又在上升，這是活動強度的一個普遍可靠的跡象。

美國耶魯大學的經濟學家在7月發表了一份長篇的、有理有據的研究報告，表明俄羅斯經濟正在內爆。儘管幾乎看不到，但俄羅斯受到中間產品禁運的長遠影響，現在俄羅斯無法製造汽車或簡單地維護飛機。汽車市場的急劇下降就是證明：6月份，俄羅斯只賣出了27000輛新車，而戰前的月平均銷量為100000輛。

專家認為，俄羅斯經濟受到制裁破壞是不可避免的。戰爭引發人才外逃，中國企業對俄羅斯貿易謹慎，北京購買俄羅斯的石油，但中國並沒有取代西方供應商向俄羅斯供貨。與所有預期相反，中國對俄羅斯的出口自今年年初以來急劇下降。應該說，兩到三年後，制裁俄羅斯的影響將會明顯。

制裁，從實際情況看，意味着是有效的，但在短期內並不是一種超有效的武器。部分原因是俄羅斯當局已經迅速制定了積極的政策來減輕影響。盧布的防禦是最好的例子：在暴跌之後，俄羅斯貨幣已經恢復了對外國貨幣的最佳水平。普京還捍衛了最微薄的購買力：養老金已經增加，並大力鼓勵公司保持就業，這與西方在新冠疫情時期的做法相似。這些配套措施保證了一定的社會安寧。在俄羅斯，人們無論如何都習慣於在危機中生存，包括經濟危機。俄羅斯正在經歷25年來的第五次經濟衰退。

那麼制裁製度的缺陷是什麼？據報道，主要有兩個：第一，歐洲人將對俄羅斯的石油禁運推遲到12月。它的實施無疑將大大削弱俄羅斯出口，使碳氫化合物的平衡發生傾斜。第二，應該記住，有一百多個國家並沒有實施或參加制裁。即使它們沒有與西方國家相媲美的資源，它們也允許莫斯科獲得貨源或通過間接渠道出口貨物，包括石油。現在只有歐洲在禁止進口俄羅斯石油。