戰火下烏克蘭學校也要開學了 先挖防空洞

烏克蘭/俄羅斯/學校挖建防空掩體

烏克蘭學校在學期開始前競相挖建防空洞。在烏克蘭各地，當局正在建造防空洞，並在烏克蘭近 600 萬學齡兒童於 9 月在線或親自返校之前修複數千座在俄羅斯軍隊炮擊中受損的學校建築。

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據路透社報道，烏克蘭學校在學期開始前競相建造防空洞。目前烏克蘭只有 41% 的學校、託兒所和大學有防空庇護所。但鑒於戰爭對烏克蘭及其兒童的社會和經濟長期影響以及逃難者返回的意願，復學是政府的首要任務。

據烏克蘭教育和科學部稱，自俄羅斯於 2 月 24 日開始入侵以來，烏克蘭近 2,300 所教育機構遭到炮擊或轟炸，其中 286 所被徹底摧毀。聯合國數據顯示，在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中，超過 350 名兒童死亡，586 人受傷。實際數字可能要高得多。

官員們熱衷於恢復教育，部分原因是為了讓女性重返工作崗位。但內政部在評估烏克蘭 26,000 所教育設施中的約 80%（從學前班到大學）時發現，只有 41% 擁有現場教學所需的防空洞或防護結構。

建設防空避所，這比幾個月前增加了 400%，而且在接下來的幾周內仍有可能完成更多的避難所。但是前線附近的地區可用性很低：在俄羅斯軍隊最近加強炮擊的 Mykolaiv 地區，只有 16% 的學校有避難所。

拯救兒童組織烏克蘭國家主任索尼婭·庫什 (Sonia Khush) 說，因此，數百萬兒童和青少年將被迫繼續遠程學習，這加劇了因新冠病毒關閉兩年後已經很明顯的問題，包括青少年的高輟學率。在烏克蘭，戰爭加劇了這些問題。

伊爾平一所學校主任伊萬·普塔什尼克告訴路透社，伊爾平學校的防空洞可以容納 300 名兒童，這只是其 2000 名學生的一小部分。

利沃夫國立大學校長 Volodymyr Melnyk 說，戰爭造成的學習差距是“烏克蘭的悲劇”。該大學正在制定計畫，以幫助教師更好地在線工作，同時成千上萬的學生自願幫助難民。

烏克蘭前財政部長娜塔莉·賈雷斯科（Natalie Jaresko）表示，恢復教育將鼓勵數百萬在戰爭開始後逃往歐洲的婦女和兒童返回。Jaresko 告訴路透社說，“他們是烏克蘭的生產力棟樑，實際上是國家的未來。”