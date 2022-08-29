朔爾茨支持歐盟擴大並改革決策機制

歐盟擴大並改革決策機制

德國總理朔爾茨 (Olaf Scholz) 8月29日在捷克首都布拉格查理大學發表演講，呼籲歐盟擴大規模並改革決策機制，以減少內部紛爭，加強團結，共同應對諸如俄羅斯和中國等外部挑戰。朔爾茨表示支持烏克蘭加入歐盟，並表示在外交和稅收政策方面，歐盟需要漸進改革，只需多數國家同意即可，而非全體一致才能通過。

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德國總理朔爾茨在演講中表示：“擴大之後的聯盟，成員國之間在政治利益、經濟實力或社會制度方面的差異將會增加。”他解釋道： “烏克蘭不是盧森堡。 葡萄牙不像北馬其頓那樣看待世界的挑戰”。他表示： 因此，在今天需要一致同意的情況下，一個國家阻止所有其他國家推進其否決權的風險隨着每個新成員國的加入而增加”。

朔爾茨的演講提出歐盟改革的多個方面，他表示德國致力於歐盟擴大規模，歐盟必須適應未來，將成員國從27國增加到30國甚至36國。朔爾茨強調西巴爾幹半島國家、烏克蘭和摩爾多瓦，甚至是格魯吉亞都可加入歐盟。

朔爾茨在題為“歐洲是我們的未來”演講中表示，“我們必須更加強大地發揮我們統一歐洲的影響力……歐洲是我們的未來。而這個未來掌握在我們手中。”

在歐盟現有決策機制方面，朔爾茨特別提到歐盟需要改革。他表示俄羅斯入侵烏克蘭是對歐盟改變其決策機制敲響的一記警鐘。朔爾茨在演講中表示：“我們必須記住，宣誓效忠於全體一致的原則只有在採取行動的壓力很小的情況下才有效”。

朔爾茨提議，在制裁和人權方面比較緊要的議題上允許多數贊成，那些不願明確投贊成票的成員國可以棄權而不阻礙全體一致通過。

法國總理馬克龍最近幾個月也贊同多數贊成的決策機制。不過，較小的歐盟成員國可能會對多數贊成的決策機製表示擔憂，這種投票機制意味着三分之二的票數即可通過，而小國的關切可能會被忽視。

朔爾茨表示，隨着歐盟的擴大，成員國之間的在政治利益、經濟影響力、社會福利體系的差異應加以考慮。