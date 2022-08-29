烏克蘭稱在赫爾松市大舉反攻

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭敖德薩附近的塞爾吉耶夫卡鎮2022年6月30日夜被俄羅斯軍隊導彈襲擊。烏克蘭報告至少有18人死亡，30人受傷。照片顯示，2022年7月1日，一名戰爭罪檢察官和一名救援人員以及一名平民，查看被導彈襲擊後被摧毀的建築。

烏克蘭地方當局周一表示，烏克蘭軍隊在南部發動了反攻，旨在將俄羅斯軍隊趕回第聶伯河對岸，並重新奪回被佔領的赫爾松市。

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烏克蘭媒體早些時候援引烏克蘭軍隊 "南部 "指揮部發言人納塔利婭-古梅尼奧克的話說，基輔部隊正在這條戰線上從許多方向發動進攻。赫爾松當地議員和州長顧問謝爾蓋-赫蘭今天告訴烏克蘭電視台： 今天，在被佔領的赫爾松地區全境，對俄羅斯的陣地進行了強有力的炮擊。赫蘭說：“這是我們自春天以來一直在等待的宣布：這是結束俄羅斯對赫爾松地區的佔領的開始。”

他說，在最近幾周以赫爾松地區的橋樑為目標並旨在阻礙俄軍後勤的幾次打擊後，烏克蘭軍隊在南部戰線上取得 "優勢"。

烏克蘭軍事團體 "卡霍夫卡 "在臉書上稱，正在觀察親俄分離主義的一支部隊從該地區的陣地撤退。

法新社說，這些戰況報告無法得到獨立來源的核實。

俄羅斯軍隊在入侵烏克蘭之初就佔領了第聶伯河畔的赫爾松市，這是個擁有28萬居民的城市。該地區對烏克蘭農業至關重要，也具有戰略意義，因為它與2014年3月被俄羅斯吞併的克里米亞半島接壤。

法新社說，幾個星期以來，烏克蘭部隊一直說他們正在準備反攻，以奪回赫爾松，但直到現在也只是報告說奪回了幾十個村莊。