禁不禁俄羅斯人入境 歐盟分歧大

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

2022年8月20日星期六，在烏克蘭基輔一條大道展示被摧毀的俄羅斯坦克與裝甲車。

禁不禁俄羅斯遊客進入歐洲，要不要大幅限制俄羅斯人進入歐盟，以懲罰俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭。此類辯論正在搖晃歐盟，實際上歐盟對烏克蘭要求的進一步制裁存在分歧。

廣告 繼續瀏覽後續

禁止與否俄羅斯人進入歐盟，此議題將被列入30日在布拉格開幕的歐洲外長會議的議程，其中立場最為堅決的國家（波羅的海國家、波蘭和芬蘭）希望歐盟27國對該議題採取共同立場。禁止俄羅斯人進入歐盟，這在歐盟歷史上是前所未有的。

烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方國家對俄羅斯人關閉邊界，澤連斯基稱，俄羅斯必須 "生活在他們自己的國家裡，直到他們改變自己的理念"。烏克蘭外長庫萊巴指責說，"俄羅斯人大規模地支持侵略戰爭，還為導彈襲擊烏克蘭城市和殺害烏克蘭人喝彩。因此，讓俄羅斯遊客享受俄羅斯好了。"

芬蘭採取支持立場，芬蘭說無需等待。芬蘭與俄羅斯接壤，每天處理約1,000份俄羅斯人簽證申請，但芬蘭已決定從9月1日起將向俄羅斯遊客發放的簽證數量減少到該數量的10%。

自從歐洲空域因戰爭而關閉以來，越來越多的俄羅斯人前往邊境國家，持短期申根簽證過境到其他歐洲國家。對於芬蘭總理桑娜-馬林來說，“俄羅斯公民隨意進入歐洲、申根地區進行旅遊（...），可是俄羅斯卻在烏克蘭殺人，這是不公平的。”

申根地區的26個國家（22個歐盟國家，加上挪威、冰島、瑞士和列支敦士登）在2021年收到了300萬份短期居留簽證申請，包括所有類別（旅遊、學習、商務旅行等），其中都是俄羅斯人佔比最多（53.6萬）。

愛沙尼亞對該國不能禁止 "持有申根地區其他國家簽證的人 "進入愛沙尼亞領土表示遺憾，認為 "訪問歐洲應該是一種特權，而不是一種人權"。

捷克外交部長揚-利帕夫斯基（Jan Lipavsky）說：對俄羅斯公民來說，不再可能存在照常旅遊的問題。捷克目前是歐盟輪值主席國。與布拉格一樣，波羅的海國家和波蘭在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始後，不同程度地收緊了對俄羅斯人的簽證制度，完全停止或僅對遊客，但也有例外比如學習、家庭原因、人道主義原因、反對派媒體......。

由於歐盟27國之間沒有達成制裁所需的一致意見，立陶宛建議考慮涉及波羅的海國家、波蘭和芬蘭的 "區域解決方案"。

但德國總理奧拉夫-朔爾茨說，限制旅遊簽證將懲罰所有因為不同意俄羅斯政權而逃離俄羅斯的人。

歐盟外交負責人約瑟夫-博雷利說，"禁止所有俄羅斯人進入歐洲不是一個好主意"。

歐盟委員會堅持認為有必要以人道主義理由保護持不同政見者、記者和家屬，並表示必須逐一審查申請。

歐盟內政專員Ylva Johansson計畫將於9月8日至9日訪問拉脫維亞和芬蘭。

該怎麼面對俄羅斯人進入歐盟的簽證申請？據雅克-德洛爾研究所的Cyrille Bret說，“歐盟將是自相矛盾的。”Cyrille Bret說：“這項措施違背了行動自由和它到現在為止一直遵循的制裁政策，聲稱它不是針對俄羅斯人民，而是針對俄羅斯普京政權。”

歐洲對外關係委員會（ECFR）的專家瑪麗-杜姆林說："不到30%的俄羅斯人持有護照，他們的主要旅行目的地是土耳其、埃及和阿拉伯聯合酋長國，"她說，這是"一個危險的分析錯誤"。她認為，“禁止俄羅斯人的禁令將產生與所尋求的完全相反的效果：通過醜化所有俄羅斯人，我們正在滿足克里姆林宮的宣傳，多年來，特別是自侵略烏克蘭戰爭以來，普京一直在譴責西方的所謂恐俄症。” 據她認為：“歐盟必須與俄羅斯民間社會保持聯繫，而不是把俄羅斯人孤立在一個完全由普京政權控制的封閉獨裁的罐子里。”

據法新社說，自俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭以來，歐盟根據歐盟與俄羅斯的協議，部分暫停了短期簽證設置，禁止與普京政權有關的某些類別（官方代表團、外交護照持有人、商業領袖等）進入歐盟。

歐盟還宣布1214名俄羅斯官員為不受歡迎的人。