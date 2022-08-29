紮波羅熱核電站：國際原子能署勘訪團稱上路了 3小時飛行時要走一個星期

烏克蘭/國際原子能署/紮波羅熱

國際原子能署總幹事格羅西今天報告，他與該機構代表團正在前往烏克蘭紮波羅熱核電站的途中，該核電站在最近幾周的烏戰打擊目標，引發國際間了對重大核事故擔憂。烏克蘭總統澤連斯基敦促訪問團儘速抵達，但格羅西預告很可能到周末才能到達，格羅西沒有提及行程艱辛需“披荊斬棘”細節。紮波羅熱核電站日前經歷斷電，而任何斷電都有可能引發核電站核反應堆冷卻系統熔斷。

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原子能機構勘訪小組在前往紮波羅熱核電站的途中。國際原子能機構（IAEA）總幹事周一上午宣布，“這一天已經到來，原子能機構派往紮波羅熱的代表團現在正在路上。”格羅西在推特上還寫道："我們必須保護烏克蘭和歐洲最大的核子發電廠的安全。" 據他說，該特派團將在 "本周晚些時候 "抵達紮波羅熱。

據法新社說，在格羅西的推文所附的一張照片中，國際原子能署負責人與一個由大約10人組成的團隊合影，他們都戴着帶有聯合國機構標誌的帽子，身穿簡單防護馬甲。

格羅西幾個月來一直要求能夠參觀該地，他並多次警告說 "有發生核災難的真實風險"。

紮波羅熱核工廠擁有烏克蘭15個核反應堆中的6個核反應堆。俄羅斯在2月24日發動入侵烏克蘭戰爭後不久，該核電站於3月初被俄羅斯軍隊奪下，紮波羅熱核電站靠近烏克蘭戰爭在南部的前線。

近期，俄羅斯與烏克蘭相互指責對方對位於第聶伯河上的恩戈達爾鎮附近的建築群附近進行轟炸，轟炸從而危及到該核電站。

據烏克蘭運營商Energoatom周六警告說，核電站在被切斷電源後，有放射性泄漏和火災的風險。

近幾個星期來，紮波羅熱一直是西方關注的焦點。聯合國呼籲停止在該區域的所有軍事活動。

法新社說，起初，烏克蘭擔心這樣的國際原子能署訪問會使俄羅斯對紮波羅熱核電站的佔領在國際社會眼中有合法化，最後改變想法改為支持國際原子能署代表團勘訪。

面對種種危險的情況，烏克蘭總統澤連斯基總統敦促聯合國核監察機構儘快派出一個代表團。據基輔方面稱，在周四和周五之間，該工廠及其六個各1000兆瓦的核反應堆因電線受損而與國家電網完全斷開，但隨後被重新連接並重新啟動。

法國總統府在馬克龍與俄羅斯總統通電話後於8月中旬表示，普京已同意國際原子能署勘訪團通過烏克蘭而非俄羅斯執行勘察訪問任務。而此前普京要求國際原子能署與俄羅斯合作，通過俄軍勘訪紮波羅熱核電站。

稍早，國際原子能署總幹事格羅西說，他們的勘訪團一路穿過俄烏戰爭戰區，需要聯合國保駕，並由坦克安全護送。行程中需避免受到各種可能的軍事打擊。