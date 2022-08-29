荷蘭驚傳卡車衝撞戶外派對 已知6人死亡

政治

荷蘭警方8月28日對外表示，一輛在西班牙註冊的大型卡車27日晚6時左右，衝上荷蘭鹿特丹市（Rotterdam）以南約30公里偏離一條堤岸道路，並撞上戶外烤肉的民眾，已造成6人死亡、7人受傷，其中1人傷勢嚴重。

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綜合媒體報道，27日晚間6時許，一卡車衝撞了聚集人群。從現場照片可看出，肇事卡車屬於西班牙運輸公司El Mosca。

案發地點位於荷蘭南部城鎮的新拜耶蘭（Nieuw Beijerland）社區，當時周末閑暇的人們正在戶外烤肉，烤肉主辦單位是一個滑冰俱樂部。

警方發言人馬斯韋克（Elianne Mastwijk）表示，卡車當時偏離了道路並撞向正在派對的人群。卡車駕駛是來自西班牙的46歲的男子，已經被以涉嫌造成致命汽車意外事故的罪名拘押。

馬斯韋克稱，沒有跡象顯示這名駕駛不當使用酒精，但沒有對可能的肇事原因提供進一步詳情。

這名駕駛的僱主、西班牙運輸公司El Mosca向西班牙《真相報》 (La Verdad) 記者表示，這名駕駛是為了避開與一輛廂型車相撞才衝出沿着堤岸的路面。但據當地媒體引述目擊者報導，卡車在堤岸上一處T字路口停了一會兒，接着起步撞向人群。

新拜耶蘭社區居民關係緊密，此次意外事故令人們震驚不已，警方呼籲目擊者出面協助調查。

報道說，荷蘭雖不是恐怖襲擊高風險國家，但恐怖襲擊的威脅一直存在。就在此次事故發生的前一天（26日），一名小貨車在荷蘭的鄰國比利時的首都布魯塞爾觀光購物區高速撞擊了一個露天咖啡座，造成6人受到輕傷後逃離現場。一名嫌犯之後在北部港市安特衛普（Antwerp）被逮捕，

比利時威脅評估協調中心（Coordination Unit for Threat Assessment）一度將首都受到威脅的警戒層級由“中等”升高至“嚴重”，但數個小時後又將警戒層級降回“中等”。

布魯塞爾檢方發言人巴艾爾（Willemien Baert）表示：“此事確實讓人想起過去發生的攻擊，但目前並不情楚這是一起攻擊事件，也有可能只是意外。”