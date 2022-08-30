俄羅斯石油出口不減，西方制裁落空？

烏克蘭/俄羅斯/歐盟/美國

現在俄羅斯向全球市場輸送的石油與入侵烏克蘭之前幾乎不相上下。隨着油價上漲，莫斯科方面也賺到更多的真金白銀。全球一些大型經濟體的需求使俄羅斯總統普京在烏克蘭戰爭爆發後的能源戰中佔了上風，使西方國家利用制裁來削弱俄羅斯經濟的努力落空。

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據華爾街日報署名Joe Wallace / Anna Hirtenstein今天報道稱，俄羅斯的出口市場銷售火爆。俄羅斯是全球最大的原油和成品油出口國。此外，新的貿易安排使普京能夠將天然氣出口作為經濟武器來對抗烏克蘭的歐洲盟友。俄烏戰爭爆發前，歐洲有40%的天然氣進口來自俄羅斯。戰爭爆發後，俄羅斯減少了通過北溪(Nord Stream)管道對德國的輸氣量和通過其他管道輸送的天然氣，導致價格上漲，給歐洲家庭和企業帶來壓力。

石油收入遠遠彌補了天然氣收入的缺口。國際金融協會(Institute of International Finance)的副首席經濟學家Elina Ribakova說，俄羅斯富得流油。她說，今年截至7月，莫斯科通過銷售石油和天然氣獲得了970億美元，其中約740億美元來自石油。根據國際能源署(IEA)的數據，俄羅斯7月份日均出口740萬桶原油以及柴油和汽油等成品油，較今年年初的日均出口量僅減少約60萬桶。

即使在石油出口下滑的情況下，俄羅斯今年以來的月均石油出口額還是達到了200億美元，相比之下2021年的月均出口額為146億美元，當時各個經濟體正從新冠疫情造成的重創中恢復。船舶追蹤公司Vortexa的數據顯示，8月份出口再度上升。

報道稱，在美國、歐盟及其太平洋地區盟友的買家減少對俄羅斯石油的進口之後，大部分俄羅斯石油流向了不願就俄烏衝突站隊的一些亞洲國家。

在大多數情況下，買賣俄羅斯石油是合法的。美國和歐盟針對金融系統設計了制裁，允許石油交易的付款流向不受制裁的國家，並防止能源價格進一步上漲。

中國、土耳其和中東國家迅速加大購買力度，獲得了折扣價格，為俄羅斯原油開闢了利潤豐厚的新貿易渠道。一些國家對俄羅斯石油進行精加工，再以汽油和柴油的方式出口到西方國家，並從中牟利。

印度現在是俄羅斯的最佳顧客。在俄羅斯入侵烏克蘭幾周內，印度企業便遵從政府指令進口俄羅斯石油，進口量從此前的幾乎為零增加到近100萬桶/日。

華爾街日報說，俄羅斯在石油市場上的韌性在華盛頓引發了不同的反應。華盛頓方面目前正努力平衡兩個相互衝突的目標：一是通過增加全球石油供應來抑制通脹，二是從經濟層面對普京施壓。”

對俄羅斯及其對手來說，他們各自的決心將在冬季面臨重大考驗。歐盟按計畫將從12月5日開始分階段對俄羅斯石油實施禁運，並有可能對為俄羅斯石油貨物提供保險和融資的行為實施懲罰性禁令。如果這些措施落地生效（一些交易員和分析家對能否實施表示懷疑），那麼削弱俄羅斯經濟的行動將大大升級。

據該報道，歐盟若推進提議的限制措施，將顯示出歐洲大陸願意為了烏克蘭承擔經濟損失。許多人認為，俄羅斯將通過把對歐洲的天然氣供應削減至零來回應，近期北溪管道僅以約20%的設計流量向歐洲輸送歐洲天然氣。加皇資本市場(RBC Capital Markets)的大宗商品策略部主管Helima Croft說：“普京已經把兩敗俱傷的選項擺到了明面上。”

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E5%87%BA%E5%8F%A3%E4%B8%8D%E5%87%8F-%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E8%90%BD%E7%A9%BA-11661833806