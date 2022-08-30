叛投普京麾下前烏克蘭議員遭暗殺身亡

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭切爾尼戈夫弗拉基米爾的房子被俄羅斯軍隊轟炸後，在廢墟中竟然長出向日葵。5月3日，弗拉基米爾聽到一架飛機接近並投下炸彈，摧毀了大量房屋，包括他自己的家，當時正在睡覺的家中他的五名親屬全都身亡。 2022年8月29日星期一照片

烏克蘭前親澤連斯基議員科瓦列夫轉投親俄，今天被指日前遭槍殺。科瓦列夫被發現死在家中，調查斷定他死於槍擊。雖然現階段還不知道那些暗殺者的身份，但科瓦列夫被烏克蘭認為是叛徒。最近，烏克蘭還發生了其他針對被認為是投靠克里姆林宮的變節者的襲擊事件。

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據本台今天報道稱，阿列克謝-科瓦列夫是烏克蘭總統澤連斯基的執政黨前黨員，俄羅斯入侵烏克蘭後，在赫爾松加入俄羅斯軍隊管轄下的行政當局，剛剛過去的星期日他被發現死在家中。一個將確定其死亡確切情況的俄羅斯調查委員會說，科瓦列夫死於槍傷。

根據初步調查結果，這次襲擊發生在8月28日下午3點左右。不明身份者進入阿列克謝-科瓦列夫的家，他在那裡被人用獵槍打死。據親克里姆林宮的媒體報道，屍體是由科瓦列夫的母親發現的。他的頭部中彈。一名在場的38歲婦女在科瓦列夫家中被刺傷頸部，在送往醫院的途中因傷勢過重而死亡。

在社交網絡上，親俄羅斯的賬戶信息顯示，在赫爾松城市群負責農業的阿列克謝-科瓦列夫已經建立了向鄰近的克里米亞運送產品。同一消息來源稱，這位在烏克蘭被入侵後轉投俄羅斯一方的前烏克蘭議會議員已經躲過了一次暗殺企圖。

雖然現階段還不知道那些殺人者的身份，但科瓦列夫被基輔認為是叛徒。