就禁止俄人進入歐盟爭議 德國提折中方案

歐洲聯盟/俄羅斯

歐洲聯盟正在舉行外交部長會議，主要就是否禁止俄羅斯人進入歐盟旅行進行決策。此項議題，因應制裁俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭。歐盟內部對此出現明顯分歧。俄羅斯今天警告，如果歐盟對俄羅斯人禁發籤證，俄羅斯將採取反擊措施。德國今天提出妥協方案。

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德國政府周二就俄羅斯人的歐盟簽證這一敏感問題提出了一個妥協方案，提議暫停與俄羅斯簽訂的簽證便利化協議，以及將多次入境簽證納入限制。

據德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克在周二開始的歐盟外交部長會議上說，"我認為我們可以在布拉格找到一個良好的解決方案"。據德國外長說，"我認為這可能是一種非常好的方式，可以明確地說，我們正在暫停簽證便利化協議，我們不再發放多次簽證或多年簽證。"

法新社說，這場辯論在歐盟激起波瀾，歐盟在烏克蘭要求的制裁問題上存在分歧，是完全禁止俄羅斯遊客進入歐洲，還是大幅限制他們進入歐洲。這些禁止或限制都是作為對俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭的懲罰。

一些成員國，如芬蘭、波蘭和波羅的海國家，因為俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，要求停止向俄羅斯遊客發放簽證。

但其他政府，包括德國總理奧拉夫-朔爾茨，都反對這項措施，理由是禁止將懲罰所有俄羅斯人，而且在反對者看來，這將使俄羅斯異見人士、希望在國外接受培訓的俄羅斯學生或受到普京政權迫害的俄羅斯人難以受到迎接。德國外長認為，後者不應該因為有勇氣大聲反對俄羅斯政權而連帶受到懲罰。因此，德國部長表示，有必要在歐盟內部 "彙集不同的觀點"，並找到一個共同的歐洲解決方案。

申根地區的26個國家（22個歐盟國家，加上挪威、冰島、瑞士和列支敦士登）在2021年收到了300萬份短期居留簽證（90天）的申請，在所有類別（旅遊、學習、商務旅行等）中，俄羅斯人申請簽證最多（53.6萬）。

自烏克蘭遭侵略戰爭爆發以來，歐盟部分暫停了2007年歐盟-俄羅斯協議中對某些與俄羅斯政權有關的人（官方代表團、外交護照持有人、商業領袖等）的短期簽證便利政策。

如果本周在布拉格通過簽證禁令，全面暫停還將涉及簽證協議中預見的其他類別（記者、運動員、科學家、文化界、學生、家庭訪問......）。