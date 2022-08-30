梵蒂岡息事寧人澄清教皇對烏克蘭的立場

梵蒂岡/烏克蘭/俄羅斯/方濟各/杜金娜事件

梵蒂岡周二澄清了教皇方濟各在烏克蘭問題上的立場，明確譴責俄羅斯發動的侵略烏克蘭戰爭是野蠻戰爭。法新社說，方濟各此前關於一名俄羅斯思想家女兒死亡事件的講話激怒了烏克蘭。

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據法新社今天報道稱，梵蒂岡澄清教皇對烏克蘭的立場。據梵蒂岡教廷在一份聲明中說：“教皇關於這一悲劇主題的談話應被解讀為一種憐憫人類生命和捍衛與之相關的價值觀而發出的聲音，而不是政治立場。”

在周三的每周總聽證會上，教皇提及 "那位不幸的年輕女性，她在莫斯科因為車座下的炸彈而死亡"，所指29歲的俄羅斯政治科學家、一位極端民族主義哲學家杜金的女兒達里婭-杜金娜，她在自己駕駛的汽車炸藥爆炸中喪生。

法新社說，教皇的這句話強烈刺激了烏克蘭當局，包括烏克蘭駐羅馬教廷大使安德里-尤拉赫，他認為教皇的講話 "令人失望"，認為 "不能用同樣的詞語談論侵略者和受害者"。

在方濟各此言的第二天，教廷駐烏克蘭大使被烏克蘭外交部召見。

據梵蒂岡的聲明：“至於俄羅斯聯邦在烏克蘭發動的大規模戰爭，教皇的講話明確無誤地譴責戰爭是不道德的、不可接受的，是野蠻的、毫無意義的、令人厭惡的和褻瀆的。”

法新社說，7月底，在與莫斯科保持外交聯絡開發的同時，一貫譴責戰爭的方濟各重申了他訪問烏克蘭的願望，但沒有對可能的訪問，提供任何進一步日期等細節。

這位85歲的教皇將於9月中旬前往哈薩克斯坦出席宗教領袖大會，預計俄羅斯東正教牧首基里爾也將出席該大會。但俄羅斯東正教牧首府告訴俄新社，基里爾是普京的親密支持者，他最終將不會出席該宗教峰會。