烏克蘭首次大規模反攻目標收復赫爾松 可能開啟戰爭第3階段

烏克蘭戰事

西方媒體報導，烏克蘭軍隊30日展開反擊，似乎是俄羅斯入侵以來首次大規模反攻，目標是收復南部赫爾松（Kherson）地區，成功的話有可能改變戰爭走向。

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美國全國公共電台（NPR）本月初報導，赫松之勝將證明烏克蘭有能力有效運用西方高科技大砲，同時利用地面部隊收復及控制關鍵領土。

赫松具有跨越第聶伯河（Dnipro River）的重要橋樑，也是地方政府中心，烏克蘭若讓俄軍失去這個戰略要地，也將對俄國官方敘事形成重大打擊，尤其俄方宣稱這場戰爭是“有限”軍事行動，並堅稱會贏得勝利。

路透社30日報導，烏克蘭表示，烏軍展開新一波收復領土的攻勢，在赫松市附近幾個地方突破敵軍防線。俄國則表示，俄軍砲擊烏克蘭南部港市尼古拉耶夫（Mykolaiv），烏軍反攻失利。

路透社引述俄羅斯新聞社（RIA）消息，俄羅斯國防部長今天稍早說，烏軍企圖在尼古拉耶夫和赫爾松地區進攻，但蒙受重大損失。

根據法新社報導，俄國國防部還提到，俄軍摧毀26輛戰車、32輛裝甲車和2架蘇愷25型（Su-25）戰機，烏克蘭更折損超過560名官兵。

不過俄國任命的地方當局官員告訴俄羅斯新聞社，烏軍接二連三火箭襲擊，使得俄方掌控的赫爾松州城鎮新卡科夫卡（Nova Kakhovka）斷水斷電。

路透社和法新社目前都無法獨立證實俄方的說法。

美國新聞網站Axios報導，烏軍轟炸俄羅斯的彈藥庫、指揮控制中心和渡河點。目前不清楚這波行動的規模，但烏克蘭官員聲稱已突破俄羅斯在赫爾松外的“第一道防線”。

赫爾松在戰前約有30萬人口，俄軍從克里米亞（Crimea）往北推進侵略的頭幾天就佔領此區。赫爾松巿仍是俄軍入侵6個月來，截至目前唯一攻克的州府。