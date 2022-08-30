烏軍向南部反攻 澤連斯基呼籲將俄羅斯士兵趕回家

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基敦促俄羅斯軍隊趕快逃命，因為烏克蘭軍隊在赫爾松市附近發動反擊攻勢，被稱烏克蘭軍隊正在奪回他們被佔領的領土。但俄羅斯稱烏克蘭這次襲擊失敗了。

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烏克蘭向南部發起進攻。據路透社今天報道，烏克蘭在南部的進攻是在這場戰爭陷入僵局數周之後發起。這場戰爭已經造成數千人死亡、數百萬人流離失所、城市被毀，並在前所未有的經濟制裁下引發了全球能源和糧食危機。戰爭還加劇了對烏克蘭南部紮波羅熱核電站的炮擊引發輻射災難的擔憂。

烏克蘭總統澤連斯基在周一晚間的視頻講話中發誓，烏克蘭軍隊將把俄羅斯軍隊趕出邊境。澤連斯基說，“如果他們想活下去，俄羅斯軍隊就該逃跑了。回家吧。”

澤連斯基的高級顧問Oleksiy Arestovych在評論赫爾松地區的攻勢時說，俄羅斯的防禦“在幾個小時內就被打敗了”。

英國國防部說，烏克蘭軍隊在南部增加了炮火，他們的遠程精確打擊正在擾亂俄羅斯的補給。

但據俄新社的報道，俄羅斯國防部說，烏克蘭軍隊曾試圖在 Mykolaiv 和 Kherson 地區發動進攻，但造成重大傷亡。俄羅斯國防部說，“敵人的進攻企圖慘敗”。

路透社說無法核實戰場報告。路透社說，俄羅斯於 2 月 24 日入侵烏克蘭，這場衝突是自 1945 年以來對一歐洲國家的最大襲擊，已基本演變為消耗戰，主要發生在南部和東部，以炮擊和空襲為標誌。俄羅斯很早就佔領了南部的大片地區。