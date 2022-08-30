禁止俄人進歐盟？俄羅斯威脅對等報復

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俄羅斯今天警告說，如果歐盟決定暫停發放俄羅斯人的簽證，以制裁俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，那俄羅斯將進行報復。

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俄羅斯總統府今天警告，如果歐盟拒絕向俄羅斯人發放簽證，莫斯科將進行報復。

據法新社說，在發出這一警告的同時，歐盟一些國家希望禁止俄羅斯遊客進入歐洲，而其他國家則傾向於採取更具象徵意義的措施，如暫停為某些類別的俄羅斯人提供簽證便利的協議。

要不要禁止俄羅斯人進入歐盟，將是周二和周三在布拉格舉行的歐盟外交部長會議的討論核心議題。

據克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫說，“我們知道歐洲人之間有不同的觀點，我們將密切關注這個問題。” 佩斯科夫說：“這是一個非常嚴重的決定，可能針對我們的公民，對這樣的決定不能沒有回應。”佩斯科夫說，“在回應時，我們必須確保我們的利益得到最好的保證，我們公民的利益得到保護。” 但他承認：“俄羅斯還不知道歐洲人將採取什麼措施。”

據佩斯科夫認為：這種近乎瘋狂的非理性，使簽證事情也拿來辯論。

歐洲國家已經對俄羅斯推出好了幾套經濟制裁措施，以懲罰莫斯科對烏克蘭的侵略進攻。

法新社說，但至於簽證，完全禁止俄羅斯人似乎不太可能，因為歐盟對烏克蘭總統沃洛德米爾-澤連斯基的呼籲還沒有達成共識。

波羅的海國家尤其主張對俄羅斯遊客實施這樣的簽證禁令。這將是一項史無前例的措施。但德國反對，歐盟委員會也不贊成。

法新社說，申根地區的26個國家（22個歐盟國家，加上挪威、冰島、瑞士和列支敦士登）在2021年收到了300萬份短期居留簽證申請，在所有類別（旅遊、學習、商務旅行等）中，俄羅斯人簽證申請最多，達53.6萬份申請。