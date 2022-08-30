路透社：9月1日起俄將中止對法國天然氣供應

天然氣供應

路透社30日消息，俄羅斯天然氣工業股份公司威脅將從9月1日起將中止向法國昂吉集團 Engie能源公司提供天然氣。俄方的要求是法方要支付全額付款。

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俄羅斯天然氣工業股份公司總是按照其供油合同的單方理解切斷給歐盟一些國家的天然氣供應。

昂吉集團30日說，俄氣已經告知當天起將削減天然氣供應。但昂吉集團沒有詳細說明與俄氣合同糾紛的性質。

受烏克蘭危機升級影響，俄氣已經大幅減少向昂吉集團供應天然氣。這家能源供應商最新數據顯示，俄氣月均供應相當於1.5太瓦時的天然氣。

昂吉集團發言人說，俄羅斯供應的天然氣原本占昂吉集團進口量的17%，烏克蘭危機今年2月升級後這一比例降至不足4%。

昂吉集團說，企業已經能夠確保“兌現承諾客戶和自身要求所需天然氣供應量”，同時採取措施應對“俄氣中斷天然氣供應可能導致的任何直接財務和實際影響”。

俄羅斯衛星通訊社5月報道，昂吉集團與俄氣當時正在商談購買天然氣的支付安排，以期找到雙方都可接受、不違背歐洲聯盟對俄羅斯制裁的方式。

今年2月以來，美國、歐盟等對俄羅斯施加多項經濟制裁，俄羅斯繼而推行“盧布結算令”，要求“不友好”國家和地區以盧布結算與俄方的天然氣貿易。波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭和丹麥拒絕用盧布結算，俄方已切斷對這些國家的天然氣供應。