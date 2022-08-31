戈爾巴喬夫的遺體告別儀式和葬禮周六舉行 普京：他對改革的必要性有着深刻的理解

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據塔斯社報導，前蘇聯首任也是唯一一任總統戈爾巴喬夫的遺體告別儀式和葬禮將於9月3日舉行。俄羅斯總統普京8月31日向戈爾巴喬夫的親友致唁電，對戈爾巴喬夫去世表達深切哀悼和慰問。

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俄羅斯知名記者、《莫斯科回聲》的前總編輯韋尼迪克托夫（Alexey Venediktov）表示，將於周六為周二去世的蘇聯首任也是唯一一任總統戈爾巴喬夫舉行告別儀式。

韋尼迪克托夫周三在其社交媒體“電報”平台上寫道：“對MS（米哈伊爾·戈爾巴喬夫）的告別將在周六進行”。他表示：“細節正在澄清”。俄聯邦總統事務局中央臨床醫院30日夜間發布消息稱，蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫當天晚上因長期重病醫治無效去世，終年91歲。

國際社會經濟和政治學研究基金會(戈爾巴喬夫基金會)的一名發言人和她的女兒發布消息稱，戈爾巴喬夫遺體告別儀式將於9月3日莫斯科時間10:00-14:00在莫斯科工會大廈圓柱大廳內舉行。告別儀式結束後，將在新聖女公墓舉行葬禮。

克里姆林宮網站周三刊登的署名普京的唁電稱：“對米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈爾巴喬夫的去世表示最深切的哀悼。”

普京的唁電稱：“米哈伊爾·戈爾巴喬夫是一位對世界歷史進程產生了巨大影響的政客和政治家。他在一個複雜的、戲劇性的變化和重大的外交政策、經濟和社會挑戰的時期領導我們的國家。他對改革的必要性有着深刻的理解，並試圖提出自己的解決方案來解決緊迫的問題。”

普京的唁電稱：“我想特別提到米哈伊爾·戈爾巴喬夫近年來開展的偉大人道主義、慈善和教育工作。請再次接受我對你們的損失表示的真誠的同情和支持。”

俄總統新聞秘書佩斯科夫當天表示，戈爾巴喬夫是一個複雜且經常具有爭議的人物，但他是歷史的一部分。佩斯科夫說：“他是一個非常複雜的，非常多面的，經常非常矛盾的個性，戈爾巴喬夫的個性。而且它有時仍然在我們的社會中引起非常艱難的辯論。但這是我們歷史的一部分，將被載入史冊。”

佩斯科夫說，戈爾巴喬夫的去世“當然是我們國家的巨大損失”。佩斯科夫補充說：“這個人留下了非常深刻的印記，他影響了我們祖國的命運。”佩斯科夫指出，普京早些時候向戈爾巴喬夫的親友發送了一份慰問電報。

據塔斯社報導，當被問及為什麼戈爾巴喬夫無法給自己留下明確的印象時，佩斯科夫說：“因為歷史的進程有時更強大”。佩斯科夫還援引普京的話說：“如果你不後悔蘇聯的崩潰，你就沒有良心，但如果你想讓它恢復，你就沒有腦子。”

佩斯科夫說，“因此，我們不要用虛擬式說話，讓它成為相關專家的麵包。”關於普京是否出席戈爾巴喬夫遺體告別儀式，克里姆林宮方面將另行通知。對於戈爾巴喬夫是否實行國葬的問題，俄官方尚未作出決定。