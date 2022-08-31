歐元區8月通脹率再創新高，法國通脹增速減慢

受俄烏戰爭及能源價格上漲影響，歐元區通貨膨脹率幾個月來不斷刷新記錄。2022年8月達到9.1%

根據歐盟統計局31日公布的最新數據，今年8月歐元區通貨膨脹率同比達到9.1%，再次突破歐盟統計局自1997年開始公布數字以來的最高記錄，也對歐洲央行下周會議是否決定再度升息增加新的壓力。

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自去年11月以來，歐元區物價就不斷攀升，隨俄烏戰爭而加劇的能源價格上漲，更導致通脹率不斷刷新歐盟統計局記錄。但物價上漲幅度各國不同。就今年8月而言，法國通脹率最低，為6.5%，西班牙則已經達到兩位數，為10.3%。波羅的海國家通脹最為嚴重，愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞三國通脹率分別為25.2%，21.1%和20.8%。

在歐元區內，能源價格上漲最為凸出，同比增長達38.3%，但與7月份上漲39.6%的水平相比，還是略有回落。食品價格繼續走高，同比增長10.6%。一個月前為9.8%。

物價不斷走高意味着居民錢袋子開始縮水，ING銀行一名分析師Bert Colijn指出，鑒於今年第二季度歐元區工資上漲均值為2.1%，歐元區正面對前所未有的實際工資縮水的情形。而物價上漲在未來幾個月還將繼續。

但法國消費價格上漲一年來首次出現增幅減緩。根據法國國家統計與經濟研究所31日公布的臨時數據，8月份法國消費價格上漲5.8%，低於7月份上漲6.1%的水平。

最新通脹數字無疑對歐洲央行面對更大的加息壓力。德國央行行長31日就最新通脹數字表示，迫切需要歐洲央行在下周的會議上做出有決定性意義的決定。他表示，對於越來越多的人來說，高通脹已經變成沉重負擔。那些本已經囊中羞澀的家庭尤其受到影響。

上周末，各國央行行長在美國傑克遜小鎮舉行年會時，就已經紛紛表態要遏制通貨膨脹。要知道歐洲央行的目標是將通脹率控制在2%。市場分析人士預計，歐洲央行會在9月8日的會議上宣布將關鍵利率提高75個基點。

不過，也有分析人士提出，倘若通貨膨脹持續，而經濟增長放緩，甚至出現萎縮，那又該如何處置呢？