普京向戈爾巴喬夫遺體告別，“因行程安排”不會出席周六的葬禮

俄羅斯/政治/烏克蘭

俄羅斯總統普京9月1日向前蘇聯最後一任領導人米哈伊爾·戈爾巴喬夫遺體告別，期間獻花並鞠躬。此前，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，戈爾巴喬夫的葬禮將於9月3日舉行，但普京因有其他行程安排無法參加葬禮。

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俄新社周四報導中的視頻顯示，普京獻花後在戈爾巴喬夫的棺槨前站了一會兒，鞠躬後離開。

此前，國際社會經濟和政治學研究基金會(戈爾巴喬夫基金會)的一名發言人和她的女兒發布消息稱，戈爾巴喬夫遺體告別儀式將於9月3日莫斯科時間10:00-14:00在莫斯科工會大廈圓柱大廳內舉行。告別儀式結束後，將在新聖女公墓舉行葬禮。

據路透社報導，戈爾巴喬夫的翻譯周四在受訪時表示，在他去世前的幾個月里，俄羅斯與烏克蘭的衝突讓戈爾巴喬夫感到震驚和困惑，近年來，莫斯科與基輔日益惡化的關係讓他在心理上受到打擊。

帕維爾·帕拉斯琴科(Pavel Palazhchenko)曾與這位已故蘇聯總統共事37年，並在他身邊參加過多次美蘇峰會，他在幾周前與戈爾巴喬夫通過電話，說他和其他人都對戈爾巴喬夫在烏克蘭事件中受到的創傷感到印象深刻。