曾公開反戰 俄第二大石油公司董事會主席“墜樓身亡”

俄羅斯/政治/烏克蘭

據塔斯社9月1日報導，俄羅斯第二大石油集團——盧克石油公司董事會主席拉維爾·馬加諾夫（Ravil Maganov）當天從俄莫斯科中央臨床醫院的窗戶墜落，因傷勢過重身亡。

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塔斯社援引一位不願透露姓名的執法人士的話說，馬加諾夫是在莫斯科中央臨床醫院接受治療時自殺的。報導稱，他因心臟病發作入院，正在服用抗抑鬱藥。據悉，馬加諾夫的屍體是在醫院裡發現的，俄羅斯的政治和商業精英們經常在這家醫院接受治療。

盧克石油公司周四發表的一份聲明說，馬加諾夫“在患重病後去世”，但沒有透露細節。盧克石油是少數公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭的俄國公司之一，該公司曾在3月份呼籲“立即停止武裝衝突”。

盧克石油公司當時在一份聲明中說：“董事會對烏克蘭正在發生的悲慘事件表示關切，並對所有受此悲劇影響的人表示最深切的同情。”該聲明補充說：“我們支持立即停止武裝衝突，並完全支持通過談判進程和外交手段解決衝突。”

據了解，這是今年發生的第六起已知涉及高知名度的俄羅斯能源高管在不明情況下死亡的事件。5月，俄羅斯媒體報道說，盧克石油公司的前高管和董事會成員蘇伯汀（Aleksandr Subbotin）在接受了一個“薩滿 ”的可疑治療後死亡，該治療涉及注入從一隻蟾蜍中取得的毒素。

4月，俄羅斯第二大天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek）和俄羅斯天然氣工業銀行的兩名前高管被發現與他們的家人一起死亡。俄羅斯官媒報導稱，他們殺死了自己的配偶和子女，然後自殺。