美官員：俄羅斯正面臨嚴重的軍事人員短缺 白宮：準備很快對烏提供更多安全援助

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美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比(John Kirby) 8月31日向媒體表示，美國準備向烏克蘭提供更多安全援助。他稱：“未來幾天會有關於接下來安全援助的宣布。”此外，兩名美國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN）稱，美方認為俄羅斯在烏克蘭面臨“嚴重”的軍事人員短缺，並正在尋求新的方法來加強其部隊水平。

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一位美國官員告訴CNN稱，“俄羅斯軍隊在烏克蘭正遭受嚴重的人員短缺。我們認為，俄羅斯國防部正在尋求招募合同制軍人來彌補這些人員的短缺，包括強迫受傷的士兵重新投入戰鬥，從私人保安公司獲得人員，以及向應徵者支付獎金。”

美國的最新評估是基於降級公開的情報，並由兩名美國官員向CNN證實。這是拜登政府降級和公開發布有關俄羅斯戰爭努力的情報結果的最新舉措。

這些官員還說，美國擁有“可靠的報告”，俄羅斯國防部“可能開始”在烏克蘭招募被定罪的罪犯入伍，“以換取赦免和經濟補償”。

俄羅斯總統普京上周命令軍隊增加13.7萬名士兵，儘管不清楚俄羅斯國防部打算如何達到這一目標。五角大樓本月早些時候估計，在烏克蘭戰爭期間，多達8萬名俄羅斯軍人傷亡。

值得一提的是，多名美國和西方官員以及烏克蘭消息人士告訴CNN，在目前烏克蘭反攻的準備過程中，美國敦促基輔當局保持行動的目標和地理範圍的限制，以避免過度擴張和在多個戰線上陷入困境。

消息人士說，這些討論涉及與烏軍進行兵棋推演，旨在幫助烏克蘭部隊了解他們在不同情況下需要調動何種兵力才能取得成功的分析性演習。

美國和烏克蘭官員說，烏方最初考慮進行更廣泛的反攻，但在最近幾周將其任務範圍縮小到南部的赫爾松地區。