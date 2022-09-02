中國被指將俄羅斯液化天然氣轉賣給歐洲

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烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯逐步減少對歐洲的天然氣供應回應對其制裁，引發歐洲冬天能源危機的擔憂，但歐洲天然氣基礎設施（Gas Infrastructure Europe）的數據顯示，目前歐盟國家的天然氣庫存儲氣率已達到79.94%，接近完成歐盟委員會制定的11月前儲氣率達到80%的目標。法國BMF電視台報道引述《日經新聞》的消息稱，歐洲人之所以能夠比預期更快地建立起他們的液化天然氣儲備，部分得益於來自中國的液化天然氣，而評論也指出，這無疑是讓歐洲在能源上不得不依賴其主要戰略對手中國的供應。

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報道指出，世界上最大的液化天然氣（LNG）買家中國正在向歐洲人出售相當比例的存貨。包括工業和中間商在內的各種中國市場參與者都承認這一點，僅石油公司中石化就已售出至少45批液化天然氣，相當於300多萬噸。可以覆蓋今年上半年歐洲進口總量的6%。

報道稱，上海的一位交易員告訴《日經新聞》，這些轉售的利潤率相當高，每筆交易可能高達1億美元。事實上，專門跟蹤此類交易的航運情報公司Kpler公司的倫敦分析師勞拉-佩奇說，這是 "歐洲的巨大生命線"。她還解釋說，由於疫情導致中國連續的限制措施，國內需求大幅減少，而世界液化天然氣的現貨價格卻不斷上漲。

此外，北京希望儘可能多地轉向包括煤炭在內的替代能源，東京的一位專家認為，中國的一項中央指令暫時不再優先考慮 "減少環境足跡 "的問題。

去年3月，中國總理李克強親自將國家的能源安全置於與糧食安全相同的 "戰略高度"。

因為液化天然氣不是其主要的天然氣來源，而是彌補其國內生產和通過管道進口之間需求差距的一種手段，因此中國更有能力向歐洲做出這一姿態。

報道指出，無論如何，如果沒有這些中國的液化天然氣運輸，歐洲很可能無法提前實現11月的儲存目標——正如歐洲能源專員卡德里-西蒙森（Kadri Simson）剛剛宣布的那樣。不言而喻，卡德里-西蒙森並沒有提到，這相當於從依賴俄羅斯的供應轉向另一個——即其主要地緣政治夥伴中國的供應。根據其海關統計，中國會將大量的俄羅斯天然氣轉給歐洲。

實際上，中國長期以來一直也在加強其天然氣基礎設施。根據公開數據，中國每年有150億美元的資金用於此，全國各地有14個液化天然氣終端正在建設。這一全球戰略的另一部分包括押注於運輸這些液化天然氣的船隻，甚至挑戰韓國在此領域的霸主地位，儘管韓國目前世界市場份額仍然超過75%。上海船廠目前有17艘液化天然氣船的訂單，=其中包括為世界主要生產商之一的卡塔爾能源公司建造的4艘。

中國船舶工業協會（CANSI）副秘書長表示，該協會預計需求將增加，這將進一步推動液化天然氣油輪的價格上漲，這將使中國和韓國的船廠都受益。根據挪威諮詢公司Rystad Energy的評估，韓國人已經登記了相當多的合同，似乎不再有能力在2027年前接受更多的合同。這也讓在與歐洲的能源關係中，又為中國增添了一個優勢。