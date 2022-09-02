德國拒絕波蘭的二戰索賠要求

歐洲聯盟

9月1日是納粹德國襲擊波蘭83周年。就在這一天，波蘭向德國提出巨額戰爭索賠要求，要求德國賠償1.3萬億歐元。德國立即表示拒絕。

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據德國n-tv電視台報道，德國外交部在第一回應中，拒絕了波蘭的要求。外交部一位發言人表示：“戰爭賠償話題已經結束。波蘭在很長時間以前，在1953年，放棄了進一步的賠償要求，並多次確認了放棄。”“這對歐洲今日秩序來說是一個重要的基礎。”這位發言人同時強調說：“德國對二戰負有政治和道義責任。”

德國總理朔爾茨12月份對華沙進行就職訪問時，也以以前的合同為由回絕了波蘭的索賠要求。他還指出，德國曾向歐盟提供了高額財政付款。這筆錢大部分流入了歐盟南部和東部國家。

1953年，波蘭時任共產黨政府在蘇聯的壓力下，放棄了所有戰爭索賠要求。但波蘭現任執政黨法律正義黨認為，當時的合同無效。

波蘭的索賠要求引起德國媒體激烈反響。柏林出版的《日報》認為，波蘭被蘇聯給耍了。波蘭索賠要求的恰當對象應是俄國，但出於選舉戰的原因，波蘭執政黨向德國提出了索賠要求。

哈勒出版的《中德意志報》則認為，德國政府以“二加四條約”為論據不太可行。但在條約中，甚至沒有提到賠償問題。根據國際法，這裡就存在一個模糊不清的問題。然而在戰爭結束77年後，賠償要求是否還能得到滿足仍然是個問題。特別是在東歐陣營內部，二戰勝利者蘇聯對當時的波蘭和民主德國已提供了賠償。

《法蘭克福彙報》認為，波蘭提出的是“不可接受的要求”。誠然，德國佔領者在二戰期間對波蘭人民的所作所為在很大程度上符合聯合國規定的滅絕種族罪。在這種背景下，很難冷靜地拒絕波蘭的賠償要求。但柏林還是必須斷然拒絕波蘭執政黨法律正義黨提出的1.3萬億歐元的賠償要求。這一金額大約是德國政府2022年度預算的三倍。如果要賠償的話，將是德國好幾代人必須賠償。他們都是在戰後出生的，對戰爭沒有犯下個人過失。這種要求必須在法律上加以拒絕，在道義上也值得懷疑。這是政治瘋狂。