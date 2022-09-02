歐盟：俄天然氣工業股份公司就北溪1號管道停運撒謊

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俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）9月2日停止了通過北溪1號天然氣管道輸送德國的天然氣，其給出的理由是天然氣泄漏，並沒有提供何時可以重啟供應的時間框架。歐盟委員會主席馮德萊恩的首席發言人埃里克·馬默(Eric Mamer)回應指：“俄羅斯天然氣工業股份公司今天下午宣布，它再次以錯誤的借口關閉北溪1號天然氣管道，這再次證實了該公司作為供應商的不可靠。”

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俄羅斯天然氣工業股份公司周五表示，它將推遲重新啟動連接俄羅斯和德國的一條受到密切關注的管道的天然氣輸送，這一意外的推遲似乎是莫斯科和西方在能源和烏克蘭戰爭方面更大鬥爭的一部分。

俄羅斯國有天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司在經過三天的維護後，原預計將於周六重新啟動通過北溪1號管道的天然氣輸送。但該公司在周五的一份聲明中稱，在檢查一個管道壓縮機站時發現了泄漏，北溪1號管道將被關閉，直到問題被消除。該公司沒有給出重新啟動北溪1號管道的時間表。北溪1號管道2011年建成，東起俄羅斯維堡，經由波羅的海海底通往德國。

同樣在當天，七國集團（美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大、日本）發表聯合聲明，宣布對俄羅斯石油設置價格上限。不過聯合聲明中沒有提及具體的金額。聲明稱，只有在石油和石油產品價格等於或低於所制定的價格上限時，才允許對其進行運送。

俄羅斯天然氣工業股份公司的最新行動將引起人們對北溪1號管道永久關閉的擔憂，該管道曾是向德國及西歐一些國家輸送天然氣的關鍵渠道，德國嚴重依賴俄羅斯天然氣。與其他歐盟國家一樣，德國一直在急於在冬季之前填滿天然氣儲存設施，作為對俄羅斯斷氣的保險。

作為回應，德國西門子能源公司表示，“這種泄漏通常不會影響渦輪機的運行，可以在現場進行密封。這是維護工作範圍內的常規程序”。這家德國巨頭補充說：“我們已經多次指出，在（俄方聲稱發生故障的）Portovaya壓縮機站有足夠的其他渦輪機可以供北溪1號運行。”

德國天然氣監管機構、聯邦網絡局(Bundesnetzagentur)負責人克勞斯·穆勒表示：“就目前而言，液化天然氣終端、相關的存儲水平及重要的節約要求正變得更加重要。”他補充說：“德國現在準備得更好是好事，但現在要靠每個人的努力。”

德國經濟部長的一位發言人指出，“我們在過去幾周看到了俄羅斯的不可靠，因此繼續採取措施，加強我們對俄羅斯能源進口的獨立性”。上個月，德國經濟部長羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）曾直言：“他們（俄方）甚至沒有勇氣說：‘我們正在與你們進行經濟戰爭’。”

此外，歐盟委員會主席馮德萊恩的首席發言人埃里克·馬默(Eric Mamer)周五回應指：“俄羅斯天然氣工業股份公司今天下午宣布，它再次以錯誤的借口關閉北溪1號天然氣管道，這再次證實了該公司作為供應商的不可靠。”他補充說：“這也證明了俄羅斯的玩世不恭，因為其更喜歡燃燒天然氣而不是履行合同。”

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）當天通過推特表示：“可悲的是，俄羅斯天然氣工業股份公司的舉動並不令人驚訝。利用天然氣作為武器不會改變歐盟的決心。我們將加快實現能源獨立的道路。我們的責任是保護我們的公民，支持烏克蘭的自由@烏克蘭總統澤連斯基。”