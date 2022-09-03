歐盟委員會下周將提出對烏50億歐元財政援助建議

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據《歐盟動態》新聞網周五報導，除匈牙利外，所有歐盟成員國都同意在財政上為烏克蘭的長期貸款再提供50億歐元的宏觀財政援助擔保。據熟悉此事的消息人士透露，儘管受到匈牙利政府的抵制，歐盟委員會仍將在下周就此事提出正式建議。

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下周末，歐盟各國經濟部長在參加於布拉格舉行的非正式理事會會議時，預計將簽署一份政治聲明，支持50億歐元的對烏宏觀財政援助。然後，該方案預計將在9月20日於布魯塞爾舉行的歐盟理事會一般事務理事會上正式通過。

歐盟委員會在接受記者的詢問時確認，其為烏克蘭提供50億歐元宏觀財政援助的提案可望在下周提交。歐盟委員會的一位發言人說：“一旦委員會的提案獲得通過，它將由歐洲議會和歐洲理事會審議。”

報導指，歐盟成員國周五在工作層面上同意的50億歐元援助資金是歐盟委員會在5月宣布的高達90億歐元的對烏宏觀財政援助的一部分。然而，在對如何為歐盟的財政援助提供資金產生懷疑之後，直到現在，這一宏觀財政援助中只有10億歐元被正式通過。

夏季商定的10億歐元由歐盟預算的擔保支持。然而，歐盟在預算方面的限制使其不可能為其餘部分提供資金。報導指，因此，剩餘的80億歐元必須通過歐盟成員國的財政擔保來獲得，這導致了關於每個成員國應作出多少貢獻的複雜討論。

根據多個消息來源，德國政府反對向烏克蘭提供額外貸款，因為烏克蘭政府存在違約的風險。相反，柏林方面主張提供不需要由烏克蘭償還的贈款。此外，德國今年早些時候曾單方面承諾向烏克蘭提供10億歐元的支持，並希望將這一承諾計入其對歐盟對烏克蘭的宏觀財政援助的貢獻。

雖然德國和除匈牙利外的所有其他成員國現在似乎同意再向烏克蘭提供50億歐元的宏觀財政援助，但承諾的總額仍缺少30億歐元。關於剩餘30億歐元的討論仍在成員國間進行，他們就是否應該以贈款或貸款的形式進行討論上存在分歧。

歐盟委員會的一位發言人表示：“我們正在繼續進行針對烏克蘭的90億歐元宏觀財政援助方案中剩餘的30億歐元的工作。”

根據國際貨幣基金組織（IMF）今年早些時候的估計，烏克蘭政府每月需要約50億歐元的財政支持以保持償付能力。如果烏克蘭政府沒有得到足夠的財政支持，其可能被迫向財政赤字貨幣化發展，這將帶來通貨膨脹失控的風險。