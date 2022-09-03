約翰遜即將卸任首相 澤連斯基：我們甚至給他起了個烏克蘭名字

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英國保守黨黨魁選舉結果將在下周一宣布，勝選者會在周二正式接任首相。在現任首相約翰遜（Boris Johnson）的任期進入倒計時之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六在英國登報，再次就前者在擔任首相期間向烏克蘭提供的支持表示感謝，並稱“我們甚至給我們的朋友起了一個烏克蘭名字——鮑里斯·約翰遜紐克。”

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澤連斯基在英國《每日郵報》上發表的文章寫道：“自1991年我們從前蘇聯獨立出來的第一天起，英國就一直是烏克蘭的支持者。在我們轉變為一個真正的民主國家的每個階段，你們都與我們在一起。你們幫助我們向整個世界展示，如果你想對整個地區產生系統性的影響，一個龐大的後蘇聯國家的成功轉型不僅是可能的，而且是可取的。”

澤連斯基指出：“不幸的是，這在俄羅斯也得到了適時地注意。克里姆林宮決定在自己的人民得到信息之前迅速採取行動，他們也可以選舉自己的領導人，自己決定如何統治自己的國家。2014年，俄羅斯對克里米亞和烏克蘭東部地區的非法佔領是為了給基輔的烏克蘭政府一個嚴厲的教訓——也是最後的警告。但它並沒有把倔強的烏克蘭人從走向西方的道路上推開。”

澤連斯基補充說：“今年2月下旬，當弗拉基米爾·普京命令他的部隊轟炸烏克蘭的和平城市時，所有的偽裝都被消除。俄羅斯軍隊於2月24日越過邊境，他們把閱兵服整齊地疊放在包里，期待着一場快速的勝利。對大多數國家來說，這是個巨大的衝擊。但對英國來說不是。你們的首相鮑里斯·約翰遜迅速而堅決地採取了行動——就像英國政府在這場戰爭之前所做的那樣。在全面衝突爆發之前，女王陛下的政府為我們的海軍撥款17億英鎊，用於建造海軍基地，以及提供了一攬子安全援助和武器，同時英國皇家空軍的運輸機向我們運送了數千枚現代反坦克導彈。”

澤連斯基提及：“約翰遜首相在2月初對基輔進行了訪問。我們的坦率、公開的討論立即得到了第一批反坦克導彈運輸的支持。這些武器將在阻止似乎無窮無盡的俄羅斯裝甲縱隊的前進中發揮其作用。就在入侵的前幾天，我們在慕尼黑會面，在那裡我們就進一步加強烏克蘭的防禦能力達成了共同步伐。”

澤連斯基表示：“在俄羅斯入侵的當天清晨，鮑里斯是第一批與我交談的世界領導人之一。後來，這樣的電話成為常態，為我們提供了旨在打擊俄羅斯侵略的國際行動的更好協調。在我們之間的每一次會面和談話中，鮑里斯都有一個非常好的問題：‘還有什麼？你們還需要什麼？’這成為我們的口號，保證了有效的進展。相信我，沒有多少政治家願意這樣做。”

澤連斯基說：“此後，英國政府的政治支持一直堅定不移：財政援助以及人道主義援助和更多尖端武器。我們的軍事訓練計畫得到了加強，以滿足當前的需要，受訓人員的數量也成倍增加。與此同時，廣泛的制裁使俄羅斯的經濟陷入困境。英國與美國一起，現在已經被確立為烏克蘭最重要的盟友之一。但這不僅僅是你們的政府：你們整個國家都清楚地看到了普京戰爭的不公正和殘酷的性質。英國所有政黨、你們的媒體、企業、地方議會和個人都在我們身後給予支持。”

澤連斯基補充說：“慈善捐款的數量讓更大的國家感到羞愧，而成千上萬的富有愛心的英國人敞開心扉，讓10多萬烏克蘭婦女和兒童在英國找到避難所。這幫助我們的許多士兵繼續戰鬥，而不必擔心他們的家人。4月，當戰鬥繼續進行，無視個人安全問題，你們的首相再次抵達基輔，帶來了一個信息：你們在這場戰鬥中並不孤單，我們將支持你們！”

澤連斯基說：“我們在（基輔市中心）赫雷斯恰蒂克大街上的行走是我國歷史上的一個裡程碑，因為它向世界表明——基輔還活着，我們將取得勝利。上個月，烏克蘭慶祝了我們獨立31周年。鮑里斯·約翰遜再次與我們在一起，受到普通烏克蘭老百姓的歡迎。我們甚至開始熱情而幽默地稱呼他為‘鮑里斯·約翰遜紐克’（Boris Johnsoniuk）——如果你在最後一個音節上加上重音的話，這是一個聽起來像烏克蘭語的姓氏；其靈感來自他的Instagram賬戶@borisjohnsonuk。”

澤連斯基說：“8月24日是我國的獨立日，同時也標誌着與俄羅斯的戰爭開始後的六個月。沒有人可以否認，這幾個月是烏克蘭近期歷史上最戲劇性的時期。就人類痛苦的規模而言，它非常類似於納粹的佔領或斯大林1932/33年的強迫饑荒——烏克蘭大饑荒。我再次自豪地說，在這個困難時期，英國作為最親愛的朋友和最親密的盟友，與我們並肩作戰。作為總統，我意識到，政府的政策和行動體現了公眾的意願。”

澤連斯基說：“令我印象深刻的是，在英國各地，有許多烏克蘭國旗高高飄揚，自豪地表明對烏克蘭和烏克蘭人的聲援。我對英國議會所有政黨在支持烏克蘭方面的一致性和凝聚力深感鼓舞。英國人民應該知道，在為自己的生存而奮鬥的每一天，烏克蘭人都無比感激貴國。但我也相信個人領導的力量。我知道對鮑里斯·約翰遜來說，這不是一個容易的過程，因為他不得不處理許多內部挑戰。將對烏克蘭的支持作為優先事項需要巨大的勇氣和決心。”

澤連斯基表示：“最近幾個月，烏克蘭政府還與英國政府和各級部長們進行了密切和有效的合作。其中，我最感謝的是另外兩位偉大的領導人和烏克蘭的朋友——外交大臣利茲·特拉斯（Liz Truss）和你們的國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）。他們在各自的部門和服務中帶頭努力，幫助烏克蘭在全球範圍內建立復原力和支持。幾天後，英國將產生一位新的首相。作為烏克蘭的總統，我將很高興與鮑里斯·約翰遜最近所說的：‘任何英國首相，無論男女’建立密切關係。”

澤連斯基說：“我真誠地希望鮑里斯在這場反對俄羅斯野蠻行為的鬥爭中的遺產能夠得到保留。我們將繼續戰鬥下去，因為我們沒有任何其他選擇。這關係到我們的生命和我們的未來。而我們仍然需要英國的支持和領導。我們需要它，因為我們是一個年輕的熱愛和平的民主國家——遠非完美，但已走上正軌。”

澤連斯基補充說：“我們需要它，因為我們通過放棄巨大的核武器儲備對全球安全作出了最寶貴的貢獻之一。我們需要它，因為通過幫助烏克蘭贏得這場戰爭，英國正在保護國際秩序和歐洲和大西洋地區的現有安全平衡。我們需要它，因為對於一個自由的世界來說，向獨裁者表明任何侵略都會產生強烈的集體反應是至關重要的。”

澤連斯基說：“而且，最後，我們需要它，因為表明反對邪惡的立場僅是正確的事情。19世紀的烏克蘭詩人塔拉斯·舍甫琴科（Taras Shevchenko）曾呼籲他的人民繼續與沙皇俄國戰鬥：‘戰鬥吧，你們會勝利’。那時，我們沒有強大的朋友站在我們這邊。這一次，我毫不懷疑烏克蘭將取得成功。與英國一起，我們將使我們的世界變得更加安全。我們的國家將變得更加緊密。作為真正的朋友，就像我和我的朋友，鮑里斯。”

約翰遜通過推特就澤連斯基的讚譽表示感謝，並稱：“英國對烏克蘭及其人民的支持是堅定不移的，我們將繼續支持你們反對普京的戰爭。謝謝你的友誼，弗拉基米爾，你是個英雄，大家都愛你。”