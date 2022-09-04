歐盟經濟專員：歐盟要求俄羅斯遵守能源合同，我們不怕普京的決定

歐盟/俄羅斯/能源

歐盟委員會經濟與貨幣事務專員真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)9月3日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，歐盟已經“準備好應對”俄羅斯停止向歐洲供應天然氣的決定。

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俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）周五宣布無限期停止通過北溪1號天然氣管道向歐洲輸送天然氣，理由是需要進行額外維修。此前，這一俄羅斯國有能源巨頭在經過三天的維護工作後，原預計會在周六重新啟動通過北溪1號管道的天然氣輸送。

就這一最新發展，真蒂洛尼在採訪中強調：“我們期望俄羅斯尊重合同，但即使能源的武器化將繼續下去，或將增加對我們決定的反應，我認為歐盟已經準備好作出反應。”

真蒂洛尼補充說：“當然，我們必須節約能源，我們必須分享能源，我們有（一個）高水平的（能源）存儲，我們不害怕普京的決定。”

真蒂洛尼提出：“我們要求普京尊重合同，但如果他們不尊重他們的合同，那麼我們就準備作出反應”。但他沒有對歐盟可能將採取的具體行動加以詳細說明。

真蒂洛尼還提及，幫助消費者解決賬單上漲的措施應該是有針對性的，而不是涉及更高的債務水平。他還透露稱，其他國家可能會加入七國集團(G7)財長周五商定的對俄羅斯石油實行價格上限。

在談到七國集團財長電話會議時，真蒂洛尼表示：“我們討論了如何建立一個更廣泛的聯盟”。他補充說：“我確信像澳大利亞和韓國這樣的國家可能有興趣加入這個聯盟。”

真蒂洛尼指出，即使各國沒有正式簽署該協議，較低的油價也會使他們受益。