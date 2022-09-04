特拉斯承諾上台後將在一周內完成能源計畫 蘇納克：不排除未來再次參加黨魁角逐

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據英國廣播公司（BBC）報導，英國外交大臣、保守黨黨魁候選人特拉斯（Liz Truss）承諾，如果她在周二成為首相，將在一周內宣布一項處理其國內能源成本飆升的計畫。她的對手前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）則表示，如果在此次競選中失敗，不排除未來會繼續參加英國保守黨黨魁的競選。

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特拉斯周日在接受BBC記者採訪時表示，如若周二成為英國下一任首相，她將“立即採取行動”來幫助解決英國國民所面對的能源價格高漲的問題。她強調，對能源賬單採取行動對英國人民和經濟“至關重要”。

特拉斯補充說，進一步的支持將需要與促進國內能源供應的計畫“攜手並進”，她認為英國已經變得過於依賴國際能源價格。據《每日電訊報》報導，特拉斯正在考慮，如果她贏得保守黨黨魁，將凍結英國數百萬家庭今年冬天的能源賬單。

熟悉討論情況的競選消息人士以及被諮詢過的能源公司內部人士表示，目前預計會有某種形式的凍結。周一中午過後不久，現任首相約翰遜的繼任者競選將正式結束，特拉斯或蘇納克將被宣布為下一任保守黨領袖。由英國保守黨成員選出的獲勝者將在周二被英女王任命為新任首相。

特拉斯是明顯的勝選熱門人選，她在整個夏天對保守黨成員的民意調查中一直處於領先地位，儘管雙方在周日晚上都堅持認為最終結果還不肯定。無論誰獲勝，他們的首要任務之一將是解決英國民眾的生活成本危機。

蘇納克周日在接受BBC採訪時透露稱，如果未能在本周成為首相，他將繼續擔任英國議會下議院議員。他誓言將“以任何身份”支持保守黨政府。當被問及他未來是否會再次參加競選，蘇納克回答說：“我們剛剛結束這場競選。我想說……我需要從這次活動中恢復過來。但我期待着以任何身份支持保守黨政府。”

當被問及這是否意味着他不排除再次競選黨魁的可能性時，蘇納克補充說：“不，天哪，不，不，我認為我現在的工作只是支持保守黨政府。這是我想看到的成功，這也是我要做的”。蘇納克在採訪中誓言：“我將繼續擔任議會議員”，即使沒有贏得唐寧街10號的鑰匙。