美國駐俄羅斯大使離任回國並宣布退休

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美國駐俄羅斯大使館9月4日發布聲明宣布，美國駐俄聯邦大使約翰·沙利文（John Sullivan）已經完成了任期並於當天離開了莫斯科。他在離任後，將從跨越40年和五位美國總統的公共服務生涯中退休。

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美國駐俄大使館的聲明寫道：“美國駐俄羅斯聯邦大使約翰·沙利文已經結束了他作為美國特使的任期，今天離開了莫斯科。沙利文大使於2019年12月被任命，擔任大使已近三年。在他離開後，他將從跨越四十年和五位美國總統的公共服務生涯中退休，包括擔任副國務卿以及司法部、國防部和商務部的高級職位。伊麗莎白·魯德（Elizabeth Rood）將擔任美國駐莫斯科大使館的臨時代辦，直到沙利文大使的繼任者到達。”

《華盛頓郵報》報導稱，約翰·沙利文的離職是突然的，此前沒有跡象表明他即將退休。他於2019年12月被時任美國總統特朗普任命為美國駐俄大使，並任職超過兩年半；拜登總統在上台後要求他繼續任職。

約翰·沙利文3日出席了蘇聯最後一位領導人戈爾巴喬夫在莫斯科舉行的遺體告別儀式。約翰·沙利文形容戈爾巴喬夫是，“一位政治家，通過在他的國家和世界其他地區的和平共處和變革的願景改變了世界”。

美國國務院的一名官員和拜登白宮的一名官員證實了約翰·沙利文的退休。來自國務院官員說：“沙利文大使的離任是有計畫的，是正常外交輪換的一部分，他擔任了美國駐俄羅斯大使的完整任期，在前所未有的時期管理着世界上最關鍵的雙邊關係之一。美國將繼續明確地譴責克里姆林宮對烏克蘭的侵略戰爭，並繼續堅定地致力於支持烏克蘭的主權和領土完整。”

白宮官員指出，約翰·沙利文在其崗位上工作了近三年，這是大多數其他駐俄大使的典型任期。約翰·沙利文作為一位經驗豐富的美國政府官員雖然是由特朗普提名的，但鑒於美俄緊張關係以及在美國參議院推動大使提名的難度，拜登此前要求他繼續留任。拜登提名的大使候選人需要數月的時間，在某些情況下甚至需要一年多的時間才能上任。

據政客新聞網（Politico）2月報導，拜登政府的成員之前對約翰·沙利文的留任表示讚賞。現任美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）一度評價說：“從拜登政府成立的第一天起，我們就依靠他在俄羅斯問題上的智慧和指導。”