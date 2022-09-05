怪罪西方制裁

俄羅斯稱不會恢復對歐洲供氣 怪罪是西方制裁所致

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Les autorités russes ont menacé vendredi de cesser les exportations énergétiques si les Occidentaux imposaient un plafonnement des prix du gaz et du pétrole extraits en Russie
Les autorités russes ont menacé vendredi de cesser les exportations énergétiques si les Occidentaux imposaient un plafonnement des prix du gaz et du pétrole extraits en Russie © REUTERS/Gleb Garanich Gleb Garanich
作者： 法廣
2 分鐘

烏克蘭《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，俄羅斯聲稱不會恢復對歐洲的天然氣供應，直到西方解除制裁為止，並且怪罪天然氣斷供是西方制裁所致。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指控，是西方針對俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）祭出制裁，才會導致天然氣無法經由北溪1號（Nord Stream 1）管線輸往歐洲。

路透社報導，佩斯科夫5日與記者進行視訊會議時表示，西方制裁正在管線維護方面“造成混亂”。對於聲稱俄國關掉對歐洲天然氣供應是政治動作的指控，佩斯科夫予以駁斥。

佩斯科夫指出：“天然氣供給出現問題，是因為西方國家對我國祭出的制裁，包括德國及英國。沒有導致供應問題的其他原因。”

他指稱，俄國將繼續關閉通過德國的北溪天然氣供應管道，直到西方解除制裁為止。

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