俄羅斯稱不會恢復對歐洲供氣 怪罪是西方制裁所致

怪罪西方制裁

烏克蘭《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，俄羅斯聲稱不會恢復對歐洲的天然氣供應，直到西方解除制裁為止，並且怪罪天然氣斷供是西方制裁所致。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指控，是西方針對俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）祭出制裁，才會導致天然氣無法經由北溪1號（Nord Stream 1）管線輸往歐洲。

路透社報導，佩斯科夫5日與記者進行視訊會議時表示，西方制裁正在管線維護方面“造成混亂”。對於聲稱俄國關掉對歐洲天然氣供應是政治動作的指控，佩斯科夫予以駁斥。

佩斯科夫指出：“天然氣供給出現問題，是因為西方國家對我國祭出的制裁，包括德國及英國。沒有導致供應問題的其他原因。”

他指稱，俄國將繼續關閉通過德國的北溪天然氣供應管道，直到西方解除制裁為止。