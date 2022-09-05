北約增調德兵前往立陶宛 加固東翼防俄

北約/立陶宛/德國

北約加強東部防禦力量新建一個旅的編製，從北約各成員國調兵，德國新增百名士兵，加入該旅。德國已經派有1500名軍人進駐在立陶宛。

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據法新社今天報道說，德國新派一批士兵於周日抵達立陶宛，因應北約承諾在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下加強東翼的防禦。

德國100名士兵和攜帶軍事裝備組，通過渡輪從德國的基爾抵達立陶宛的克萊佩達。

目前已經約有1500名德國士兵被部署在立陶宛，作為2017年在立陶宛成立的北約多國戰鬥群部隊的一部分兵力。在今年於馬德里舉行的北約峰會之後，指揮該新旅的德國承諾將加大派兵。

在馬德里峰會上，北約承諾 "在東翼部署更多強大的、可作戰的部隊，如果需要，這些部隊將從現有的編製發展到旅級單位"。

一個旅約為4000人。

據新旅旅長克里斯蒂安-諾拉特（Christian Nawrat）稱：北約向東翼這裡的盟友發出的信息是，我們致力於為該地區提供安全保障。據他說，該旅的指揮司令部將永久安置在立陶宛。據稱，"新旅將在未來一周內討論訓練和演習，我們肯定會迅速相互協商，然後我們將為這些演習部署部隊。"

據一位德國高級軍事官員告訴法新社說，第一次營級演習可能在10月舉行。

據立陶宛陸軍司令阿圖拉-拉德維拉斯說，"德國的承諾對立陶宛非常重要"。

立陶宛還接納了一個輪換的美國營，該營在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後得到了加強.

匈牙利和捷克的戰鬥機在該地區空中提供警戒任務。

法新社說，2017年起，北約在立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭部署了四個營級多國戰鬥部隊。它們分別由德國、英國、加拿大和美國指揮。而且，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，北約成員國決定在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克也建立四個新的戰鬥群。

據法新社說，波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛擔心，俄羅斯如果在俄烏戰爭中獲勝，自己恐成俄羅斯的下個侵略目標。3國如今都是歐洲聯盟（EU）和北約成員國。自俄烏衝突爆發以來，他們便要求北約增派部隊，並提升建立軍旅以取代現有營團單位。

德國總理朔爾茲（Olaf Scholz）6月表示，德國已準備好在立陶宛部署更多部隊，以建立一支強大戰鬥旅，既能發揮恫嚇作用又能抵禦侵略。