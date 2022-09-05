澤連斯基宣稱烏軍南部大勝

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭在對南部俄羅斯軍隊的為期一周的反攻中，宣稱在戰場上取得了迄今為止最大膽的勝利。在數日拒絕透露新進攻的細節後，烏克蘭官員在網上發布了一張照片，照片中三名士兵在赫爾松省的一個小城市舉起了一面烏克蘭旗幟，赫爾松省是俄羅斯自戰爭初期以來佔領的南部地區。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道，基輔聲稱戰場上獲勝。據稱，在赫爾松北部的 Vysokopyllya，烏克蘭國旗被固定在屋頂的一根桿子上的圖像是在烏克蘭總統澤連斯基 Volodymyr Zelenskiy 宣布烏克蘭軍隊佔領了南部的兩個城鎮和東部的一個城鎮時發布的。在通宵的視頻中，他沒有指明地點。

經過數月的俄羅斯在東部的炮火襲擊，烏克蘭終於開始了期待已久的反擊，這是自 3 月將俄羅斯軍隊趕出基輔郊區以來最大的一次反擊。到目前為止，烏克蘭對其新戰役的大部分細節都保密，禁止記者進入前線，很少在公開場合發表評論。

但俄羅斯公開表示，俄軍已經擊退了在赫爾松的襲擊。俄羅斯方面罕見地承認，烏克蘭的反攻破壞了莫斯科對所佔領領土的計畫，塔斯社援引莫斯科駐赫爾松官員的話說，已經提出了將該地區併入俄羅斯的全民公投計畫。

據美國駐歐洲地面部隊前退役指揮官馬克赫特林表示，基輔的目標似乎是將數千名俄羅斯士兵困在廣闊的第聶伯河東岸，摧毀俄羅斯人現在用於補給的橋樑。赫特林在推特上寫道，俄羅斯“在赫爾松留下了一支部隊，背後有一條河流，補給線有限”，而烏克蘭正在用“精確武器打擊俄軍，讓已經俄軍士氣低落。”

據路透社說，澤連斯基宣布東部的一個城鎮已被佔領也值得注意，這表明烏克蘭正在利用南部的壓力，試圖扭轉俄羅斯最近幾個月在其他地方取得的一些進展。