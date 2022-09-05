烏軍反攻前線報告稱 從赫爾松逃難到敖德薩增多

烏克蘭/俄羅斯

在烏克蘭南部戰線，烏克蘭軍隊自8月29日星期一以來一直在推動向赫爾松軍事反攻。赫爾松是位於與克里米亞交界處的地區首府，在戰爭的第一周就落入俄國軍隊之手。再往西，大型港口城市敖德薩正以自己的方式參與援助反攻行動。

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據本台在敖德薩的特派記者Boris Vichith和Anastasia Becchio報道稱，來自烏克蘭南部多個地區的逃難人員增多。他們手裡拿着編號的入門票，多達幾十個人在一所學校外等待，這所學校已經被徵用來接待流離失所者的人道主義援助中心。

協調員瑪麗娜-塞梅紐克說："我們接待很多人前此登記。這些人都是逃離轟炸的，其中許多人來自赫爾松......昨天，我們有來自Nova Kakhovka的人。他們從被佔領地區逃來，那裡的烏軍反攻戰鬥已經開始。

烏克蘭官員沒有公布有關正在進行的軍事反攻的信息。但瑪麗娜收到的請求表明，戰鬥很激烈：有很多人受傷了。她解釋說：他們被要求為野戰醫院收集T恤、長褲和便鞋。

72歲的謝爾蓋-戈爾堅科(Serguei Gordienko)從赫爾松逃來抵達這裡，但他與他的幾個留守在當地的朋友保持着聯繫。現在對他們來說真的很難。" 據老人說，他們希望局勢好轉。他們在期待。

不過這位養老金領取者不抱任何幻想：這場戰爭可能會很漫長，但一切最終都會是烏克蘭勝利的。