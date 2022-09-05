特拉斯發表勝選演說 強調減稅及發展經濟

新首相勝選演說

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）9月5日在執政黨保守黨黨魁選舉中勝出，將接任英國首相，接替被趕下台的首相約翰遜，以下是摘自她勝選演說中的主要談話。特拉斯贏得保守黨黨魁選舉 47歲，成為英國第3位女性首相。

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路透社報導，特拉斯在勝選演說中表示：“我以保守黨黨員身分競選，也將以保守黨員身分執政。我的朋友們，我們需要證明，我們將在未來兩年間兌現（競選承諾）。”

她說：“我將會提出一項關於減稅及發展我們經濟的大膽計畫。我將兌現對於能源危機的承諾，處理民眾的能源帳單，同時也解決我們在能源供應上面臨的長期問題。”

特拉斯還提及：“我也要感謝我們即將卸任的領袖、我的朋友約翰遜（Boris Johnso）。約翰遜，你完成了英國脫歐（Brexit）任務。”

她表示：“你擊垮柯賓（Jeremy Corbyn，工黨黨魁）。你推出疫苗，並且勇敢對抗普京。從基輔到卡萊爾（Carlisle），你受到欽佩。”

約翰遜則呼籲保守黨，在特拉斯接任首相之際，團結一致支持她。約翰遜表示，他支持特拉斯解決生活成本危機及不平等問題的計畫。

他推文寫道：“現在是所有保守黨人百分之百支持她的時候了。”