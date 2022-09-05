眾口均稱特拉斯有望今被任命為保守黨領袖成為英國新首相

英國/特拉斯

利茲·特拉斯預計將於周一今天被任命為執政的保守黨領袖和英國下一任首相。英國此時正面臨生活昂貴危機、工業動蕩和經濟衰退。

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路透社今天說特拉斯有望被任命為保守黨領袖，成為英國新首相。

經過數周的經常氣氛火爆和盡顯分裂的保守黨領導角逐，特拉斯Truss 與前財政部長蘇克 Rishi Sunak 展開激烈角逐，今天上午的正式公告將引發鮑里斯·約翰遜 (Boris Johnson) 下台交接權力。

約翰遜在經歷了數月的醜聞後被迫於 7 月宣布辭職，並將於周二前往蘇格蘭會見伊麗莎白女王，正式提出辭職。他的繼任者將跟隨他並被要求組建政府。

長期以來，特拉斯在取代約翰遜的保守黨內部競爭中一直處於領先地位，如果她被任命，將成為保守黨自 2015 年大選以來的第四位首相。在此期間，英國經歷了一場又一場危機的衝擊，現在面臨著由 7 月份飆升至 10.1% 的通脹率引發的長期衰退。

現年 47 歲的鮑里斯·約翰遜的外交大臣特拉斯承諾將迅速採取行動應對英國的生活成本昂貴危機，並表示她將在一周內製定一項計畫，以應對不斷上漲的能源費用並確保未來的燃料供應。

周日晚上在接受電視採訪時，特拉斯拒絕透露她所說的措施的細節，她說這些措施將使數以百萬計的人放心，他們擔心隨着冬天的臨近，他們將無法支付燃料費用。

特拉斯面臨著一份冗長、昂貴且難以完成的任務清單，反對黨議員稱這是保守黨政府 12 年糟糕的結果。一些人呼籲提前選舉。但特拉斯說她不會允許。

資深保守黨議員大衛戴維斯將她作為首相所面臨的挑戰描述為“可能是繼 1979 年保守黨瑪格麗特撒切爾之後第二個最困難的戰後首相簡報”。特拉斯曾表示，她將任命一個強大的內閣。一項政治評論表示，特拉斯的起點將比她的任何前任都弱，因為她不是該黨議員中最受歡迎的人選。

據路透社說，英國在支持消費者能源法案方面落後於其他主要歐洲國家，反對派立法者將此歸咎於“殭屍”政府在保守黨進行領導權力競爭時無法採取行動。今年到目前為止，意大利已預算超過 520 億歐元（517.5 億美元）來幫助人民。在法國，電費漲幅上限為 4%，德國周日表示，將花費至少 650 億歐元保護消費者和企業免受通脹上升的影響。